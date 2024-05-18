После релиза GPT-4o из OpenAI уволился старший сотрудник по безопасности

Экс-работник OpenAI подробно рассказал о причинах своего ухода в твиттере. «Создание машин, которые умнее человека, по своей сути опасное занятие. OpenAI берет на себя огромную ответственность за все человечество. Но за последние годы культура и процессы безопасности отошли на второй план по сравнению с блестящей продукцией», — написал Лейке.