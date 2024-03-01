Илон Маск подал в суд на Сэма Альтмана из‑за предательства первоначальной миссии OpenAI

В иске также говорится, что OpenAI держит в секрете исходный код самой производительной языковой модели GPT-4, в отличие от предыдущих версий. Доступ к нему есть только у OpenAI и у Microsoft. Еще в документе подчеркивается, что AGI «представляет особенную опасность для человечества», когда находится в руках крупной коммерческой компании.