Илон Маск подал в суд на Сэма Альтмана из‑за предательства первоначальной миссии OpenAI

Илон Маск подал в суд на OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана. Бизнесмен утверждает, что партнерство компании с Microsoft ставит под угрозу ее первоначальную некоммерческую миссию.
«Под руководством нового совета директоров компания не просто разрабатывает, а совершенствует AGIСильный искусственный интеллект, который способен мыслить и действовать как человек. для получения максимальной прибыли для Microsoft, а не для блага человечества», — говорят адвокаты Маска.
Юристы утверждают, что переход OpenAI в подразделение «с ограниченной прибылью» нарушает договор о том, что компания является некоммерческой и с открытым исходным кодом, как впервые об этом было заявлено в конце 2015 года.
В иске также говорится, что OpenAI держит в секрете исходный код самой производительной языковой модели GPT-4, в отличие от предыдущих версий. Доступ к нему есть только у OpenAI и у Microsoft. Еще в документе подчеркивается, что AGI «представляет особенную опасность для человечества», когда находится в руках крупной коммерческой компании.
OpenAI была основана в декабре 2015 года Альтманом, Маском и Грегом Брокманом как некоммерческая исследовательская лаборатория. Маск покинул ее в 2018 году, но, как утверждают адвокаты, продолжал вносить свой вклад до середины 2020-го.