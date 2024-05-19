Дмитрий Медведев раскритиковал аналог ChatGPT от «Яндекса» за ответы на его вопросы. Своим негодованием зампред Совбеза поделился в телеграм-канале.
Медведев вместе с помощниками задал большой языковой модели нового поколения YandexGPT, встроенной в голосовую помощницу Алису, несколько вопросов. Некоторые ответы его не удовлетворили.
ㅤ
2. Где на Украине расположены памятники Степану Бандере? Опять: «Я только учусь». Про Nelson’s Column [Колонна Нельсона в Лондоне] или памятник Пушкину в России — без проблем.
ㅤ
3. И совсем смешно. Спросили: «Каково расстояние между Киевом и Белгородом по прямой?» Ответила: «429 км». Спросили еще раз — включила дурку. Хотя все другие расстояния измеряет отлично.
Медведев пришел к выводу, что «Яндекс» так и не стал российской компанией, а «прообраз ИИ» YandexGPT назвал «страшным трусом», который «не отвечает на вполне обычные вопросы». Увиденное, по словам политика, «подрывает доверие» к компании и позволяет признать ее сервисы «очень неполными», а нынешних руководителей — иностранными агентами.
«Что тут скажешь? Боятся за тех клиентов, кто не любит Россию? Но вопросы же нейтральные. Боятся, что данными о расстоянии между Киевом и Белгородом воспользуется Генштаб России для планирования своих ударов? Даже комментировать смешно. Боятся, что мир узнает про памятники Бандере и поймет, что на территории б. Украины нацистский политический режим? Но ведь вопрос просто о памятнике», — написал Медведев.