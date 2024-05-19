1. Когда в США принят закон об изъятии российских активов? Ответ: «Я еще только учусь и не хочу выглядеть глупо». Задаешь вопрос про любой российский закон — отвечает с блеском. Про другие иностранные законы — тоже.

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2. Где на Украине расположены памятники Степану Бандере? Опять: «Я только учусь». Про Nelson’s Column [Колонна Нельсона в Лондоне] или памятник Пушкину в России — без проблем.

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3. И совсем смешно. Спросили: «Каково расстояние между Киевом и Белгородом по прямой?» Ответила: «429 км». Спросили еще раз — включила дурку. Хотя все другие расстояния измеряет отлично.

Дмитрий Медведев Зампред Совбеза РФ