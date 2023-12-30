Дмитрий Медведев спрогнозировал создание партии чушпанов в РФ и оживление мумий инопланетян в США

Комментируя, что ничего из этого не сбылось, Медведев в посте с новыми прогнозами написал: «Помилуйте, как же не исполняется? Разве Шольц не заявил, что Германия платит за газ в десять раз больше, чем раньше? Разве Илон Маск не стал президентом США если не по должности, так по влиянию (притом что у него нет права избираться в президенты, ибо он родился в Африке)? Разве Польша не готовится захватить часть Украины, а Северная Ирландия отколоться от Туманного Альбиона? И так далее, и тому подобное… Короче, все абсурдное в нашей жизни почти сбылось и продолжает сбываться».