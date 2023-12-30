Дмитрий Медведев спрогнозировал создание партии чушпанов в РФ и оживление мумий инопланетян в США

Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале новую порцию «абсурдных и нелепых» прогнозов на будущее. По словам заместителя председателя Совета безопасности России, в 2024 году может случиться следующее:
- cоздание в России двух новых партий — Партии пацанов и Партии чушпанов, которых впоследствии запретит Минюст из‑за незаконной предвыборной агитации на асфальте;
- национализация военно-промышленного комплекса стран Евросоюза, США и Канады в целях последующего пожертвования всего оборонного производства «обиженному киевскому режиму» для поддержания его военного потенциала. Выделение Украине западными странами кредита в размере, эквивалентном ВВП США, — 25,5 трлн долларов. Расхищение этого кредита в течение суток украинскими властями при участии Хантера Байдена;
- роспуск обычных полицейских формирований во всех странах ЕС с передачей их функций «немецким и укробандеровским полицаям с учетом их совместного исторического опыта»;
- объявление в международный розыск Джо Байдена в связи с его неосторожным уходом со сцены во время выступления и утратой президента США за кулисами его помощниками;
- приговор по уголовным делам, возбужденным против Дональда Трампа, в виде 99-летнего тюремного заключения, запрет Трампу избираться во всех штатах Америки. Избрание его новым президентом США вместо потерявшегося за кулисами Байдена;
- массовое зловещее оживление мумий инопланетян, спрятанных на военных базах США, их приход в американскую политику с последующим получением инопланетянами более половины мест в Сенате и Палате представителей США;
- захват Годзиллой власти в Японии и провозглашение его императором Годзиллой I. Начало правления Династии рептилоидов в Японии.
В прошлом декабре Медведев прогнозировал, что в 2023-м в США начнется гражданская война, Маск выиграет президентские выборы в ряде штатов, в мире появится Четвертый рейх, Евросоюз «потерпит крах» после присоединения Великобритании, Польша и Венгрия оккупируют западные области «бывшей Украины», а цена на газ превысит 5000 долларов за 1000 кубометров.
Комментируя, что ничего из этого не сбылось, Медведев в посте с новыми прогнозами написал: «Помилуйте, как же не исполняется? Разве Шольц не заявил, что Германия платит за газ в десять раз больше, чем раньше? Разве Илон Маск не стал президентом США если не по должности, так по влиянию (притом что у него нет права избираться в президенты, ибо он родился в Африке)? Разве Польша не готовится захватить часть Украины, а Северная Ирландия отколоться от Туманного Альбиона? И так далее, и тому подобное… Короче, все абсурдное в нашей жизни почти сбылось и продолжает сбываться».