«Яндекс» внедрил в Алису аналог ChatGPT

Обучение нейросети YandexGPT проходило в два этапа. Сперва ей показали общедоступные тексты — материалы книг, сайтов, статей, которые были отобраны поисковыми технологиями «Яндекса». Затем нейросеть дообучили на сотнях тысяч примеров содержательных и хорошо написанных ответов, чего, как утверждают в «Яндексе», ранее не делали с языковыми моделями. Обучение проходило на суперкомпьютерах «Яндекса» — самых мощных в России и Восточной Европе.