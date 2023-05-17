«Яндекс» внедрил в Алису аналог ChatGPT

«Яндекс» встроил в голосовую помощницу Алису большую языковую модель нового поколения YandexGPT. Об этом «Афише Daily» рассказали в компании.
Благодаря встроенной нейросети Алиса научилась писать тексты и предлагать идеи. В «Яндексе» отмечают, что подобная технология используется в голосовом ассистенте впервые.
Обновленная Алиса уже работает в приложении «Яндекс», а также в браузере, «Станции» и умных телевизорах компании. Чтобы опробовать новый функционал, нужно сказать «Алиса, давай придумаем!», а затем поставить ей задачи.
Теперь Алиса может, к примеру, написать сценарий для выпускного, составить деловое письмо, предложить план путешествия и варианты подарка для свадьбу, перечисляет «Яндекс».
Пока технология работает в тестовом режиме, и голосовая ассистентка может ошибаться в фактах. Ещё Алиса пока не обращает внимания на предыдущие реплики, но в будущем научится учитывать контекст беседы.
Обучение нейросети YandexGPT проходило в два этапа. Сперва ей показали общедоступные тексты — материалы книг, сайтов, статей, которые были отобраны поисковыми технологиями «Яндекса». Затем нейросеть дообучили на сотнях тысяч примеров содержательных и хорошо написанных ответов, чего, как утверждают в «Яндексе», ранее не делали с языковыми моделями. Обучение проходило на суперкомпьютерах «Яндекса» — самых мощных в России и Восточной Европе.
Недавно «Коммерсант» выяснил, что «Яндекс» собирается обучить Алису разговаривать на других языках. Для этого компания ищет разработчика системы понимания естественных языков и специалиста в команду «международного движка Алисы», который должен добавить в код голосовой ассистентки языковую и культурную специфику.