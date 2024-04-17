Интервью Павла Дурова Такеру Карлсону увеличило спрос на стулья с пиками точеными

Идею с двумя стульями Курилова и Ярцев придумали в 2017 году на петербургской кухне. «Мы сидели на кухне и вспомнили популярный тюремный прикол „на какой стул присядешь?“. Посмеялись над тем, что забавно будет сделать такие два стула, а потом решили и сделали. Обратились к нашему другу-мебельщику, прикинули дизайн основного изделия, потом поработали над декоративными элементами. Все покрыли лаком и выставили их на год в галерее „Свиное рыло“», — рассказала Курилова «Собаке».