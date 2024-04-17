Интервью Павла Дурова Такеру Карлсону увеличило спрос на стулья с пиками точеными

После интервью Павла Дурову Такеру Карлсону, которое записывалось на фоне двух стульев (с пиками и фаллосами), создатели оригинального набора мебели получили несколько заказов на них. Об этом «Подъему» рассказала бизнес-коуч Екатерина Курилова, которая придумала два стула вместе с партнером Борисом Ярцевым.
В разговоре с «Собакой» Курилова отметила, что в интервью Дурова не оригинальные стулья, созданные ими, а неплохая копия. «Наши пока нигде не выставлены, хранятся в частном доме», — пояснила она.
По словам Куриловой, за несколько часов после выхода интервью к ним уже четыре раза обращались с просьбой продать такие стулья. «Уже заметили спрос. Хотят купить, ребята разные пишут запросы. С утра — уже четыре. Мы посмеялись, что надо было завод стульев открывать, если б мы знали, что такое произойдёт», — цитирует ее слова «Подъем».
Создатели стульев не переживают, что в доме Дурова расположена копия их произведения, которую сделали без их ведома. «С нами никто не связывался, но мы и не переживаем. Это нас позабавило. Мы, скорее, польщены, что наш смешной проект оказался настолько интересным публике», — отметила Курилова.
Идею с двумя стульями Курилова и Ярцев придумали в 2017 году на петербургской кухне. «Мы сидели на кухне и вспомнили популярный тюремный прикол „на какой стул присядешь?“. Посмеялись над тем, что забавно будет сделать такие два стула, а потом решили и сделали. Обратились к нашему другу-мебельщику, прикинули дизайн основного изделия, потом поработали над декоративными элементами. Все покрыли лаком и выставили их на год в галерее „Свиное рыло“», — рассказала Курилова «Собаке».