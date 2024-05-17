В Евросоюзе запретили вещание РИА «Новости», «Известий» и «Российской газеты»

С начала военной спецоперации на Украине в Евросоюзе запретили вещание уже нескольких российских СМИ, включая НТВ/«НТВ Мир», «Россия 1», «Рен-ТВ», «Первый канал», RT и Sputnik. В отдельных странах, например в Латвии, было ограничено вещание 80 российских телеканалов. Также были заблокированы ютуб-каналы нескольких российских СМИ.