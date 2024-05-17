В Евросоюзе запретили вещание РИА «Новости», «Известий» и «Российской газеты»

Сегодня в 20:27
Фото: Christian Lue/Unsplash

На территории Евросоюза запретили вещание четырех российских СМИ — РИА «Новости», «Известий», «Российской газеты» и «Голоса Европы». Об этом говорится в решении Совета ЕС.

«Эти средства массовой информации находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации и сыграли важную роль в продвижении и поддержке агрессивной войны России против Украины, а также в дестабилизации соседних стран», — сказано в заявлении.

Принятые меры касаются только вещания, другая деятельность этих СМИ — такая, как интервью и исследования, — не запрещаются.

Представительница российского МИД Мария Захарова сказала, что реакция на решение Совета ЕС прорабатывается. 15 мая она обещала, что Россия ответит на подобный запрет «молниеносно и крайне болезненно», а западным корреспондентам «придется ощутить ответные меры».

С начала военной спецоперации на Украине в Евросоюзе запретили вещание уже нескольких российских СМИ, включая НТВ/«НТВ Мир», «Россия 1», «Рен-ТВ», «Первый канал», RT и Sputnik. В отдельных странах, например в Латвии, было ограничено вещание 80 российских телеканалов. Также были заблокированы ютуб-каналы нескольких российских СМИ.

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