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Совет Евросоюза официально утвердил шестой пакет санкций в отношении России

Денис Ламехов
Сегодня в 12:13

Совет Евросоюза утвердил шестой пакет санкций в отношении России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ограничения включают в себя запрет на импорт сырой нефти и ряда нефтепродуктов из России. Санкции будут вводиться поэтапно: отказ от нефти займет около шести месяцев, от нефтепродуктов — до восьми месяцев. Совет ЕС не сообщает о подробностях, но вчера, 3 июня, источники Bloomberg рассказали, что пакет содержит запрет на поставку российской нефти по морю.

Трубопроводные поставки нефти в ряд стран Европейского союза, которые «из‑за географического положения продолжают зависеть от российской нефти», прекращены не будут.

Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк будут отключены от системы международных платежей SWIFT.

Евросоюз запретит предоставление России бухгалтерских, консалтинговых и PR-услуг. Запрет также распространится на услуги облачных сервисов.

Санкции затронут экспорт в Россию восьмидесяти видов химикатов, «которые могут быть использованы для производства химического оружия». В санкционные списки Евросоюза включат ряд физических и юридических лиц — их имена Европейский союз на данный момент не обнародовал.

Наконец, в ЕС будет приостановлено вещание еще трех российских государственных телеканалов — это «Россия РТР»/«Planeta RTR», «Россия 24» и «ТВ Центр — Международный». Каналы и их сотрудники могут продолжать работать на территории союза, собирать информацию и проводить интервью.

Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза — ожидается, что это произойдет сегодня, 3 июня.

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