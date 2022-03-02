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Google заблокировал каналы НТВ на YouTube

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:11

Google заблокировал ютьюб-каналы НТВ в более чем 70 странах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что каналы больше недоступны на территории всей Европы.

«Иллюзий ни у кого нет: полное отключение наших каналов — вопрос времени. Но, как известно, однажды попавшее в интернет остается там навсегда. Сайт, приложения и VPN вам в помощь. Ждем вас на светлой стороне интернета», — сказано в телеграм-канале НТВ.

Телеканал добавил, что развивал свои аккаунты на ютьюбе на протяжении 14 лет. «Google был вполне доволен, не скупился на свои „серебряные“, „золотые“ и „бриллиантовые“ награды, а заодно неплохо зарабатывал».

1 марта Google заблокировал ютьюб-каналы RT и информагентства Sputnik из‑за «военной операции» на территории Украины. 2 марта под блокировку попала радиостанция «Эхо Москвы».

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