FX работает над вторым сезоном «Сегуна», Хироюки Санада вернется к роли

Американский телеканал FX готовит продолжение нашумевшего сериала «Сегун», рассказали источники издания Deadline. Главную роль вновь сыграет Хироюки Санада, добавляют журналисты.
По их информации, актер и продюсер многосерийного проекта подписал соглашение с каналом о возвращении к роли лорда Еси Торанаги. Отмечается, что руководство телевещателя считает соглашение с японской звездой важнейшей частью плана на продолжение.
Deadline добавляет, что FX продолжает работу над другими пунктами плана и заключением сделок с другими актерами и участниками съемочной группы.
Результат этой работы важен при подаче заявки «Сегуна» на премию «Эмми»: от анонса продолжения зависит, будет ли сериал бороться за награду с другими многосерийными фильмами или появится в номинации лучшему драматическому проекту.
Ситуацию осложняет то, что сериал основан на одноименном романе Джеймса Клавелла и события уже выпущенных 10 эпизодов охватывают его целиком. При этом шоураннер Джастин Маркс уже заявил, что не планирует продолжения.
«Мы довели историю до конца книги и поставили точку в конце предложения. Нам нравится, как кончается книга; это была одна из причин, почему мы оба взялись за съемки и закончили именно в этом месте», — говорил тогда Маркс.
«Сегун» стал самым дорогим проектом в истории FX. В то же время это самый популярный проект телеканала: в первую неделю его посмотрели 9 млн человек. В первые недели релиза он также был самым просматриваемым сериалом в США и Канаде.