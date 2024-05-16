В сети появились шесть минут из «Фуриосы»

Британская сеть кинотеатров Odeon выложила эксклюзивные кадры из фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». Ролик, продолжительностью почти шесть минут, опубликован в твиттере компании.
«Фуриоса» — постапокалиптический блокбастер Джорджа Миллера, приквел фильма «Безумный Макс: Дорога ярости». Главные роли в «Фуриосе» исполнили Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт.
Тейлор-Джой играет бесстрашную воительницу Фуриосу, которую в юном возрасте похищает военачальник Дементус (Хемсворт). В отличие от «Дороги ярости», где действие разворачивается в течение трех дней, сюжет его приквела растянут на пятнадцать лет.
«Когда мир пал, юную Фуриосу похищают из Зеленых земель многих матерей, и она попадает в руки орды байкеров во главе с военачальником Дементусом. Пробираясь через Пустошь, они натыкаются на Цитадель, возглавляемую Несмертным Джо. В то время как два тирана воюют за господство, Фуриоса должна пережить множество испытаний, поскольку она собирает средства, чтобы найти свой путь домой», — гласит синопсис картины.
При этом диалоги между персонажами значительно сокращены, чтобы не замедлять действие фильма, отмечал Джордж Миллер. По его словам, у Тейлор Джой в фильме всего 30 строк реплик. Так зрители смогут «наслаждаться лентой на высокой скорости», считает режиссер.
Критики положительно встретили «Фуриосу». Рейтинг ленты на Metacritic достиг 83 из 100, а на Rotten Tomatoes — 86% свежести. Самые интересные выдержки из рецензий мы собрали тут.