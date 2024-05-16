В сети появились шесть минут из «Фуриосы»

«Когда мир пал, юную Фуриосу похищают из Зеленых земель многих матерей, и она попадает в руки орды байкеров во главе с военачальником Дементусом. Пробираясь через Пустошь, они натыкаются на Цитадель, возглавляемую Несмертным Джо. В то время как два тирана воюют за господство, Фуриоса должна пережить множество испытаний, поскольку она собирает средства, чтобы найти свой путь домой», — гласит синопсис картины.