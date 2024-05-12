У Тейлор-Джой всего 30 строк диалогов в спин-оффе «Безумного Макса»

У Ани Тейлор-Джой будет всего 30 строк диалогов в фильме «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». Об этом рассказал режиссер Джордж Миллер в интервью The Telegraph.
По его словам, диалоги сильно замедляют ход событий фильма. Он решил сократить общение между персонажами, чтобы зрители «наслаждались лентой на высокой скорости».
В фильме «Безумный Макс: Дорога ярости» персонаж Тома Харди тоже не был разговорчивым. У него было всего 63 строки диалогов.
Премьера «Фуриосы» состоится 24 мая 2024 года. «Когда мир пал, юную Фуриосу похищают из Зеленых земель многих матерей и она попадает в руки орды байкеров во главе с военачальником Дементусом. Пробираясь через Пустошь, они натыкаются на Цитадель, возглавляемую Несмертным Джо. В то время как два тирана воюют за господство, Фуриоса должна пережить множество испытаний, поскольку она собирает средства, чтобы найти свой путь домой», — гласит синопсис.
В отличие от «Дороги ярости», где действия разворачиваются в промежутке трех дней, сюжет «Фуриосы» растягивается на пятнадцать лет. Главную героиню играет Аня Тейлор-Джой, Дементуса — Крис Хемсфорт, Риктуса Эректуса — Натан Джонс, Органомеханика — Ангус Сэмпсон. В ленте также снялся Том Берк.
Приквел «Безумного Макса» стал самым масштабным кинопроектом, снятым в Австралии. Режиссерское кресло вновь занял Джордж Миллер, который также выступил соавтором сценария.