Гениальный Миллер и надоевшая пустыня: что пишут критики о «Фуриосе» с Аней Тейлор-Джой

«Когда мир пал, юную Фуриосу похищают из Зеленых земель многих матерей и она попадает в руки орды байкеров во главе с военачальником Дементусом. Пробираясь через Пустошь, они натыкаются на Цитадель, возглавляемую Несмертным Джо. В то время как два тирана воюют за господство, Фуриоса должна пережить множество испытаний, поскольку она собирает средства, чтобы найти свой путь домой», — гласит синопсис.
Премьера «Фуриосы: Хроники Безумного Макса» состоится 24 мая. Но критики уже сейчас публикуют рецензии на антиутопический экшн-эпос (в основном положительные!). Собрали самые интересные.
NME
Оценка 5/5
«„Фуриоса“ — это еще один выдающийся блокбастер, который в некоторых моментах превосходит даже своего предшественника, поражая зрителей своим бурлящим, абсолютно захватывающим миром жира, пыли, мотоциклов и кровавой бойни».
Отвечая на главную претензию о малом числе диалогов у Ани Тейлор-Джой (у нее всего 30 реплик), критик Лу Томас отметил, что актерская игра — это не только разговоры. По его словам, выразительное лицо и глаза актрисы делают большую часть тяжелой работы.
Критик особенно выделил Криса Хемсворта в роли Дементуса. Томас добавил, что он получился даже более злодейским, чем «в роли лидера культа убийц в недооцененном триллере „Ничего хорошего в отеле ‚Эль Рояль‘“».
New York Times
Без оценки
«Джордж Миллер — настолько изобретательный режиссер, что легко забыть, что он продолжает снимать фильмы о конце жизни, какой мы ее знаем. Наблюдать за тем, как его герои сражаются за нефть, воду и женщин, — одно удовольствие. И хотя я давно считаю его великим режиссером, только благодаря „Фуриосе“ я понял, что он еще и крутой пророк судьбы».
Манохла Даргис рассказал, что при просмотре фильмаа требуется некоторое время, чтобы привыкнуть к Ане Тейло-Джой в роли Фуриосы, отчасти потому, что Шарлиз Терон создала персонажа со смесью гнева и глубокой меланхолии.
«Сцена за сценой „Фуриоса“ во многом дополняет „Дорогу ярости“, но при этом новый фильм так и не становится таким же захватывающим, как предыдущий. Оказывается, одно дело — смотреть фильм о воинах, мчащихся по дороге в никуда. И совсем другое — наблюдать за тем, как женщина борется за выживание в мире, который пожирает своих детей и всех остальных тоже», — добавил критик.
Hollywood Reporter
Без оценки
«Не хочу быть брюзгой, когда легионы киношников в социальных сетях затаив дыхание поклоняются на алтарь полубога кино Джорджа Миллера, но „Фуриоса“ — это большой шаг вниз по сравнению с » Безумным Максом: Дорога ярости«».
Критик Дэвид Руни рассказал, что, если «Дорога ярости» обладала мощью и серьезностью, которые не давали покоя, то «Фуриоса» идет рывками, без напряжения и плавности в повествовании. Однако, по его словам, это не значит, что в фильме нет умопомрачительных экшн-сцен.
«Один 15-минутный эпизод в середине фильма, в котором 10-летняя Алила Браун в роли главной героини сменяет Тейлор-Джой 15 лет спустя, просто поражает воображение».
The Guardian
Оценка: 4/5
«„Мое детство! Моя мать! Я хочу их вернуть!“ Этим воплем юная Фуриоса, сыгранная Аней Тейлор-Джой, задает тон мстительной ярости, который проходит через весь захватывающий и зрелищный приквел Джорджа Миллера».
По словам Питера Брэдшоу, Тейлор-Джой и Хемсворт — отличные экранные партнеры, а сама актриса — невероятно убедительная героиня боевика.
Time
Без оценки
«Несмотря на большое количество экшенов и симфоническую какофонию мотоциклов, проносящихся по песку, фильм превращается в тягомотину, которая изо всех сил пытается убедить нас в том, что мы хорошо проводим время, хотя на самом деле это не так».
Стефани Захарек считает, что история Фуриосы будет иметь значение для фанатов «Безумного Макса», но в то же время необязательно смотреть фильм 2015 года. Критик подчеркнула, что в сценарии Миллера есть совершенно странные логические ошибки, например, когда маленькая Фуриоса сбегает из пленаИ никто этого не замечает!.
По словам Захарек, главная проблема Фуриосы в том, как ее играет Тейлор-Джой. «Терон была лучшим, что было в „Дороге ярости“. Даже когда она играла целеустремленного и мертвенно-серьезного персонажа, можно было сказать, что у нее есть чувство юмора, своего рода тихие внутренние часы, которые не дают ей стать благородной и скучной».
«Фильм „Фуриоса“, изобилующий взрывами, дикой мужественностью и множеством автомобилей, — это сплошное зрелище и никакого видения. Ее героиня заслуживает большего».
Би-би-си
Оценка 3/5
«Вскоре наступает момент, когда вам надоедает песок, надоедают взрывы, надоедает назойливо садистское насилие, надоедают громовые барабаны, бьющие по саундтреку, а фильм продолжает нагромождать ими все больше и больше».
Если «Дороги ярости» была, по сути, одной длинной автомобильной погоней с несколькими короткими остановками, то этот — эпизодический «роман воспитание», снабженный заголовками глав и охватывающий несколько мест и временных периодов, считает критик Николас Барбер.
«При всем уважении к безумному видению Миллера и его невероятной способности воплотить это видение на экране, „Фуриоса“ кажется одним из тех спин-оффов графических романов, которые заполняют пробелы между двумя фильмами франшизы, но которые не вполне соответствуют самим фильмам».