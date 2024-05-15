Гениальный Миллер и надоевшая пустыня: что пишут критики о «Фуриосе» с Аней Тейлор-Джой

«Сцена за сценой „Фуриоса“ во многом дополняет „Дорогу ярости“, но при этом новый фильм так и не становится таким же захватывающим, как предыдущий. Оказывается, одно дело — смотреть фильм о воинах, мчащихся по дороге в никуда. И совсем другое — наблюдать за тем, как женщина борется за выживание в мире, который пожирает своих детей и всех остальных тоже», — добавил критик.