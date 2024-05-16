В Москве запретили строить квартиры меньше 28 «квадратов»

В прошлом году в Москве начали продавать микростудии площадью 8,8 квадратного метра. В них даже не получится поставить диван, разве только стоять и смотреть в окно. В соцсетях придумали, как решить проблему с нехваткой спальных мест. Но находили на московском рынке еще более скромные предложения — за 870 тыс. рублей в качестве жилья продавали кладовку площадью 2,3 «квадрата».