В Москве запретили строить квартиры меньше 28 «квадратов»

В Москве отказались от строительства студий и квартир площадью менее 28 квадратных метров. Об этом говорится в информационном письме Москомэкспертизы, передает РИА «Недвижимость».
В городском комитете отметили, что Жилищный кодекс России не относит «студию» к видам жилых помещений, а минимальная площадь, согласно правилам о многоквартирных жилых зданиях, для однокомнатных квартир составляет 28 квадратных метров, для двухкомнатных — 44 «квадрата».
«Принимая во внимание достигнутые в городе Москве показатели в сфере жилищного строительства, а также целевые показатели, предусмотренные указом президента Российской Федерации, <…> при проектировании объектов на территории города Москвы отклонение от установленных минимальных значений площади квартир не допускается», — сказано в документе.
Требование по минимальной площади не касается объектов, которые получили разрешение на строительство или положительное заключение по проектной документации до 7 мая.
В дальнейшем Москомэкспертиза будет давать отрицательные заключения на проекты, где указанные требования нарушены. Мосстройнадзор начнет следить за соблюдением норм по минимальным площадям жилья на всех стадиях — от выдачи разрешения на строительство до ввода объектов в эксплуатацию.
В прошлом году в Москве начали продавать микростудии площадью 8,8 квадратного метра. В них даже не получится поставить диван, разве только стоять и смотреть в окно. В соцсетях придумали, как решить проблему с нехваткой спальных мест. Но находили на московском рынке еще более скромные предложения — за 870 тыс. рублей в качестве жилья продавали кладовку площадью 2,3 «квадрата».