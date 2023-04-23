Она пояснила, что когда‑то купила кладовку для себя — иногда на сон перед работой оставалась всего пара часов, а времени ехать далеко не было. Потом помещение сдавалось под швейный кабинет, а сейчас женщина решила его продать, чтобы сделать первоначальный взнос на квартиру побольше. При этом спрос на кладовку, по ее словам, высокий — на субботу запланировано девять показов.