В Москве продают кладовку площадью 2,3 квадратных метра в качестве жилья. На объявление обратил внимание Business FM.
Из преимуществ микроапартаментов — расположение (у метро «Динамо», в ЖК бизнес-класса «Царская площадь»), доступ к паркингу и уютному внутреннему дворику. Еще указано, что соседи — спокойные и позитивные.
Вот только удобств в этой кладовке-шкафу почти не предусмотрено — нет ни душа, ни даже окон. Внутри можно найти лишь небольшой диванчик, маленький умывальник и несколько настенных полок. Туалет общий для всего подъезда, на первом этаже.
Отдельно в объявлении подчеркивается, что в помещении можно оформить до пяти юридических адресов. Цена за все вышесказанное — 870 тыс. рублей.
Business FM дозвонился до девушки, которая представилась собственницей жилья. Она сказала, что коморка находится на жилом этаже, между квартирами, у нее есть отдельный вход.
«Внутри есть собственный дворик. Он мне очень нравится. Закрытый, там внешних людей в принципе нет. И те, кто там живет, редко туда проходят. Там можно на природе одному спокойно посидеть. Нет шумных детей и так далее», — отметила собеседница издания.
Она пояснила, что когда‑то купила кладовку для себя — иногда на сон перед работой оставалась всего пара часов, а времени ехать далеко не было. Потом помещение сдавалось под швейный кабинет, а сейчас женщина решила его продать, чтобы сделать первоначальный взнос на квартиру побольше. При этом спрос на кладовку, по ее словам, высокий — на субботу запланировано девять показов.
Ранее в сети обратили внимание на другую новинку на московском рынке недвижимости — микростудии площадью 8,8 квадратного метра, куда не влезает диван. Пользователи шутили, что сон владельцу все равно не понадобится, поскольку нужно будет работать на покрытие ипотеки, и даже придумали, как решить проблему с отсутствием спальных мест.