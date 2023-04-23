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В Москве в качестве жилья предлагают кладовку — 2,3 кв. м, без туалета и окон. Зато хорошие соседи!

Семён Гудошников
Сегодня в 18:26

В Москве продают кладовку площадью 2,3 квадратных метра в качестве жилья. На объявление обратил внимание Business FM.

Из преимуществ микроапартаментов — расположение (у метро «Динамо», в ЖК бизнес-класса «Царская площадь»), доступ к паркингу и уютному внутреннему дворику. Еще указано, что соседи — спокойные и позитивные.

Вот только удобств в этой кладовке-шкафу почти не предусмотрено — нет ни душа, ни даже окон. Внутри можно найти лишь небольшой диванчик, маленький умывальник и несколько настенных полок. Туалет общий для всего подъезда, на первом этаже.

Отдельно в объявлении подчеркивается, что в помещении можно оформить до пяти юридических адресов. Цена за все вышесказанное — 870 тыс. рублей.

Business FM дозвонился до девушки, которая представилась собственницей жилья. Она сказала, что коморка находится на жилом этаже, между квартирами, у нее есть отдельный вход.

«Внутри есть собственный дворик. Он мне очень нравится. Закрытый, там внешних людей в принципе нет. И те, кто там живет, редко туда проходят. Там можно на природе одному спокойно посидеть. Нет шумных детей и так далее», — отметила собеседница издания.

Она пояснила, что когда‑то купила кладовку для себя — иногда на сон перед работой оставалась всего пара часов, а времени ехать далеко не было. Потом помещение сдавалось под швейный кабинет, а сейчас женщина решила его продать, чтобы сделать первоначальный взнос на квартиру побольше. При этом спрос на кладовку, по ее словам, высокий — на субботу запланировано девять показов.

Ранее в сети обратили внимание на другую новинку на московском рынке недвижимости — микростудии площадью 8,8 квадратного метра, куда не влезает диван. Пользователи шутили, что сон владельцу все равно не понадобится, поскольку нужно будет работать на покрытие ипотеки, и даже придумали, как решить проблему с отсутствием спальных мест.

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