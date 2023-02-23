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В Москве продают микростудии площадью 8,8 квадрата. Вот как они выглядят

Семён Гудошников
Сегодня в 18:20

СМИ и пользователи обратили внимание на новинку на московском рынке недвижимости — студии площадью 8,8 квадратного метра, где даже диван поставить не получится, разве только стоять и смотреть в окно.

Первые новости о таких квартирах появились 18 февраля. Аналитики компании «Метриум» называли их самыми маленькими из продававшихся в столице. Ранее площадь самого небольшого лота составляла 9,8 квадрата, утверждали они (тем не менее, в сентябре 2020-го специалисты ЦИАН находили в Раменском районе квартиры меньшей площади — всего 8 квадратных метров).

Студии в 8,8 квадрата располагаются в лофт-комплексе «2-я Рощинская, 10» рядом с метро «Тульская». На ЦИАНе есть объявления о продаже трех подобных объектов. Риелторы описывают их как компактные студии в доме 1935 года с отличной локацией и качественным ремонтом. За все это просят 4 млн рублей.

Среди других указанных плюсов — близость музеев, школ и детских садов. Однако отправить в них ребенка у обладателя микроапартаментов не получится — студия оформляется как нежилая недвижимость, поэтому о московской прописке стоит забыть, выяснил корреспондент Metro Moscow.

Журналист съездил на проверку самой маленькой недвижимости в столице и пообщался с риелтором. На вопрос, где тут есть, ему посоветовали пользоваться подоконником.

Юзеры тоже не обошли микростудии вниманием (в твиттере фотографии с их интерьерами собрали тысячи лайков). Находчивые пользователи даже придумали, как решить проблему с отсутствием спальных мест.

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ЦИАН
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