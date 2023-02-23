В Москве продают микростудии площадью 8,8 квадрата. Вот как они выглядят

Студии в 8,8 квадрата располагаются в лофт-комплексе «2-я Рощинская, 10» рядом с метро «Тульская». На ЦИАНе есть объявления о продаже трех подобных объектов. Риелторы описывают их как компактные студии в доме 1935 года с отличной локацией и качественным ремонтом. За все это просят 4 млн рублей.