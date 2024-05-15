РБК: кинотеатры России вновь показывают пиратское кино

Российские кинотеатры вновь устраивают «предсеансное обслуживание», где показывают пиратские иностранные фильмы. На вернувшееся явление обратил внимание РБК.
Практика стала достаточно популярной, чтобы в топ-10 кассовых фильмов 14 мая вошел короткометражный фильм «Прощание», в паре с которым демонстрируют нелегальные копии голливудских картин. Журналистам удалось найти сеансы с «обслуживанием» в семи кинотеатрах Москвы, а также в Петербурге, Хабаровске, Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Перми и других городах.
Показы пиратских фильмов исчезли из расписания кинозалов 18 апреля. Это случилось после угроз прокатчиков лишить сети доступа к легальным картинам.
В марте короткометражные фильмы составляли почти половину топа сборов Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино — перед ними показывали вторую «Дюну», «Мадам Паутину» и другие западные ленты.
Интересно, что в эти майские праздники посещаемость российских кинотеатров снизилась по сравнению с прошлым годом более чем на треть. По мнению участников рынка, причиной стали отсутствие популярного контента и недостаточное продвижение российских релизов.
В те выходные в кино можно было фантастическую картину «Сто лет тому вперед», военную драму «Блиндаж» и комедию «Как я встретил ее маму». Лишь первому фильму удалось взять планку в 1 млрд рублей, но на это потребовалось три недели.
«Блиндаж» за то же время собрал всего 104,7 млн руб. (при бюджете 426 млн руб.), а «Как я встретил ее маму» — 36 млн руб. за неделю (при бюджете 150 млн руб.).
В то же время Минкульт отобрал прокатное удостоверение у «Министерства неджентльменских дел» Гая Ричи за несколько дней до выхода в прокат. Фильм попал в кинотеатры лишь 13 мая.