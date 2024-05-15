Могилу Евгения Пригожина залили бетоном. Вероятно, там поставят памятник

На могиле сейчас лежат цветы и венки, а также стоит фотография умершего создателя ЧВК «Вагнер» с надписью «Все как мы любим». Это цитата из последнего опубликованного им видео, записанного спустя два месяца после мятежа. В снятом из Африки ролике он говорил: «Работаем. Температура +50 — все как мы любим. ЧВК „Вагнер“ делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку — более свободной».