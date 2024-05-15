Могилу Евгения Пригожина залили бетоном. Вероятно, там поставят памятник

На Пороховском кладбище в Петербурге залили бетоном могилу Евгения Пригожина. Местное издание «Фонтанка» предполагает, что там откроют памятник, и публикует фотографии.
Судя по фото, подойти к месту захоронения нельзя: путь к нему прегражден лентой с надписью «За ленту не заходить». Могила залита толстым слоем бетона с двумя ступенями, вокруг раскиданы деревянные доски. Корреспондент издания отмечает, что днем 14 мая покрытие еще было сырым.
На могиле сейчас лежат цветы и венки, а также стоит фотография умершего создателя ЧВК «Вагнер» с надписью «Все как мы любим». Это цитата из последнего опубликованного им видео, записанного спустя два месяца после мятежа. В снятом из Африки ролике он говорил: «Работаем. Температура +50 — все как мы любим. ЧВК „Вагнер“ делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку — более свободной».
«Фонтанка» обращает внимание на площадь заливки покрытия: оно слишком велико для простой замены могилы. Автор заметки предполагает, что на этой площадке появится «памятник или даже монумент» и это может случиться к 1 июня, когда основателю компании исполнилось бы 63 года.
Ранее в апреле этого года памятник Пригожину и командиру наемников Дмитрию Вагнеру Уткину появился в Краснодарском крае, неподалеку от полигона Молькино в Горячем Ключе. На закрытой территории монумент стоит около мемориальной часовни, построенной в память о бойцах. Ранее в этом месте была база подготовки, а также кладбище погибших солдат компании.
Первый памятник Пригожину и Уткину возник еще в сентябре 2023 года на месте крушения частного самолета Embraer 135.