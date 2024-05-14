Ричард Гадд попросил поклонников прекратить поиски реальных персонажей «Олененка»

Создатель «Олененка» и исполнитель главной роли Ричард Гадд обратился к поклонникам с просьбой прекратить поиски реальных героев сериала.
«Давайте наслаждаться миром, который я создал. Если бы я хотел, чтобы реальные люди были найдены, я бы снял об этом документальный фильм. Я публично говорил о том, что не хочу, чтобы люди этим занимались», — сказал он.
Гадд подчеркнул, что больше не будет комментировать эту историю: «Я публично заявляю, что хочу, чтобы шоу было воспринято как произведение искусства».
После выхода сериала зрители пытались найти реальных людей, которыми были вдохновлены персонажи. Так как режиссер, сценарист и друг Гадда Шон Фоули был вынужден обратиться в полицию после того, как в интернете его ложно обвинили в насилии.
Тогда Гадд попросил людей прекратить строить догадки, заявив, что люди, которых он любит, с которыми работает и которыми восхищается оказываются несправедливо втянутыми в спекуляции.
Некоторые представители СМИ, юристы и представители индустрии раскритиковали авторов сериала. Так шоураннер Рассел Т. Дэвис заявил, что стриминг позволил зрителям идентифицировать реальных персонажей в сети. По его словам, BBC «гораздо строже» отнеслась бы к соблюдению требований в «Олененке», чем Netflix, добавив, что «соблюдение правил и редакционная политика сводят нас с ума, но я сплю по ночам».
В мае «настоящая Марта» из «Олененка» Фиона Харви дала интервью Пирсу Моргану. В нем женщина заявила, что не смотрела сериал, но собирается судиться с Netflix и Ричардом Гаддом из‑за клеветы.