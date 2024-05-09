Рассел Т. Дэвис раскритиковал Netflix за то, что он позволил найти реальных героев из «Олененка»

Сегодня в 12:45
Фото: Netflix

Автор сериала «Доктор Кто» Рассел Т. Дэвис раскритиковал Netflix за то, что стриминг позволил зрителям идентифицировать реальных персонажей в сети. Его слова передает Deadline.

По его словам, BBC «гораздо строже» отнеслась бы к процессу соблюдения редакционных норм, если бы показала сериал Ричарда Гадда о сталкинге. «Соблюдение правил и редакционная политика сводят нас с ума, но я сплю спокойно», — добавил он.

После премьеры сериала «Олененок» в апреле предполагаемая сталкерша Гадда, которую в сериале зовут Марта, была идентифицирована как Фиона Харви.

После этого старший директор Netflix UK по общественной политике Бенджамин Кинг заявил, стриминг и продюсер Clerkenwell Films приняли «все разумные меры предосторожности, чтобы замаскировать реальные личности людей, вовлеченных в эту историю».

«В конечном итоге, очевидно, очень трудно контролировать действия зрителей, особенно в мире, где все усиливается соцсетями. Лично мне было бы неприятно, если бы мы решили, что Ричарду лучше замолчать и не дать ему рассказать эту историю», — добавил он.

«Олененок» — мини-сериал Ричарда Гадда, основанный на его личной истории. Сюжет рассказывает о стендапере-неудачнике Донни, который работает барменом в лондонском пабе. Однажды он решает угостить за счет заведения 40-летнюю Марта Скотт, после чего она начинает приходить в заведение каждый день, навязчиво общаясь с Донни.

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