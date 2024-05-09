Рассел Т. Дэвис раскритиковал Netflix за то, что он позволил найти реальных героев из «Олененка»

«В конечном итоге, очевидно, очень трудно контролировать действия зрителей, особенно в мире, где все усиливается соцсетями. Лично мне было бы неприятно, если бы мы решили, что Ричарду лучше замолчать и не дать ему рассказать эту историю», — добавил он.