Рассел Т. Дэвис раскритиковал Netflix за то, что он позволил найти реальных героев из «Олененка»

Автор сериала «Доктор Кто» Рассел Т. Дэвис раскритиковал Netflix за то, что стриминг позволил зрителям идентифицировать реальных персонажей в сети. Его слова передает Deadline.
По его словам, BBC «гораздо строже» отнеслась бы к процессу соблюдения редакционных норм, если бы показала сериал Ричарда Гадда о сталкинге. «Соблюдение правил и редакционная политика сводят нас с ума, но я сплю спокойно», — добавил он.
После премьеры сериала «Олененок» в апреле предполагаемая сталкерша Гадда, которую в сериале зовут Марта, была идентифицирована как Фиона Харви.
После этого старший директор Netflix UK по общественной политике Бенджамин Кинг заявил, стриминг и продюсер Clerkenwell Films приняли «все разумные меры предосторожности, чтобы замаскировать реальные личности людей, вовлеченных в эту историю».
«В конечном итоге, очевидно, очень трудно контролировать действия зрителей, особенно в мире, где все усиливается соцсетями. Лично мне было бы неприятно, если бы мы решили, что Ричарду лучше замолчать и не дать ему рассказать эту историю», — добавил он.
«Олененок» — мини-сериал Ричарда Гадда, основанный на его личной истории. Сюжет рассказывает о стендапере-неудачнике Донни, который работает барменом в лондонском пабе. Однажды он решает угостить за счет заведения 40-летнюю Марта Скотт, после чего она начинает приходить в заведение каждый день, навязчиво общаясь с Донни.