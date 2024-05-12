«Настоящая Марта» из сериала «Олененок» дала первое интервью. Она хочет подать в суд на Netflix

«Настоящая Марта» из «Олененка» Фиона Харви дала первое интервью после того, как подтвердила, что в сериале главный персонаж был вдохновлен ею. Она пришла на шоу к Пирсу Моргану.
В интервью женщина утверждает, что не смотрела сериал, но собирается судиться с Netflix и Ричардом Гаддом (автор полуавтобиографического сериала и исполнитель главной роли) из‑за клеветы.
Харви отрицает многие сцены в шоу Netflix. По ее словам, она не преследовала Гадда, не нападала на его девушку, не разгромила бар, в котором он работал, и не связывалась с его родителями. При этом Харви подтвердила, что познакомилась с комиком в лондонском пабе, и то, что она однажды в шутку назвала его олененком.
Женщина также называла клеветой заявления, что она написала Гадду десятки тысяч емейлов, и сказала, что комик все выдумал из‑за «расстройства психики». На вопрос журналиста, что бы она сказала Гадду, если бы он посмотрел интервью, Харви ответила: «Оставь меня в покое, пожалуйста, займись своей жизнью, найди нормальную работу».
За два дня интервью набрало более 8 млн просмотров. Пользователи писали в комментариях, что оно заставило их почувствовать себя «некомфортно». Некоторые назвали интервью «жестоким», «безответственным» и «омерзительным».
По мнению самого Моргана, «настоящая Марта» «довольно много» лгала ему во время интервью. «Если ее угрозы судебным иском против Netflix и Гадда продолжатся, я подозреваю, что быстро выяснится, что она действительно отправляла ему все электронные письма».
«Олененок» — мини-сериал Ричарда Гадда, основанный на его личной истории. Сюжет рассказывает о стендапере-неудачнике Донни, который работает барменом в лондонском пабе. Однажды он решает угостить за счет заведения 40-летнюю Марту Скотт, после чего она начинает приходить в заведение каждый день, навязчиво общаясь с Донни.