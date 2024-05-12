«Настоящая Марта» из сериала «Олененок» дала первое интервью. Она хочет подать в суд на Netflix

Харви отрицает многие сцены в шоу Netflix. По ее словам, она не преследовала Гадда, не нападала на его девушку, не разгромила бар, в котором он работал, и не связывалась с его родителями. При этом Харви подтвердила, что познакомилась с комиком в лондонском пабе, и то, что она однажды в шутку назвала его олененком.