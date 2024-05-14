Вышел новый трейлер второго сезона «Дома дракона»

Вышел полноценный трейлер второго сезона сериала «Дом дракона». Премьера состоится 16 июня на стриминге Max.
По сюжету Эйгон восседает на Железном троне под присмотром своей матери Алисент Хайтауэр и деда Отто Хайтауэра. Однако Рейнира и ее дядя-муж Демон планируют нанести по ним удар.
В ролике Рейнира с трудом принимает решение вступить в войну. Она осознает, что правительница Семи Королевств должна быть еще и защитницей. А войной она поставит под угрозу жителей королевства.
Еще в трейлере показаны несколько воздушных битв и сын Рейниры — Джекейрис, который общается с Креганом Старком на Севере.
Ранее в сети появился тизер «Дома дракона», который напомнил зрителям об удручающем финале первого сезона, в котором погиб сын Рейниры Таргариен Люцерис Веларион во время битвы с Эймондом Таргариеном на драконе. Тогда мать пообещала отомстить за его смерть, объявив гражданскую войну между Таргариенами, известную как Танец Драконов.
В новом сезоне к своим ролям вернулись Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д’Арси, Ив Бест, Стив Туссен, Фабьен Фрэнкел, Юэн Митчелл, Том Глинн-Карни, Соноя Мидзуно и Рис Иванс.
К ним также присоединились Гейл Рэнкин («Блеск») — Алис Риверс, королева-ведьма Харренхола, Абубакар Салим («Воспитанные волками») — Алин из Халла, адмирал Веларионов, Фредди Фокс («Медленные лошади») — Гвейн Хайтауэр и Саймон Расселл Бил («Страшные сказки») — рыцарь Саймон Стронг.
Релиз сериала состоялся 21 августа 2022 года. Первый эпизод собрал у экранов 9,9 млн зрителей на платформах HBO и HBO Max — это лучший показатель для премьерной серии нового сериала в истории компании.
«Дом дракона» основан на книге «Пламя и кровь» Джорджа Мартина. Ее события разворачиваются за 172 года до сюжета «Игры престолов». В центре истории — семейство Таргариен, правящее Семью Королевствами. По сюжету король Визерис объявляет своей наследницей дочь Рейниру.