Вышел новый трейлер второго сезона «Дома дракона»

Ранее в сети появился тизер «Дома дракона», который напомнил зрителям об удручающем финале первого сезона, в котором погиб сын Рейниры Таргариен Люцерис Веларион во время битвы с Эймондом Таргариеном на драконе. Тогда мать пообещала отомстить за его смерть, объявив гражданскую войну между Таргариенами, известную как Танец Драконов.