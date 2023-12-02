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«Война будет продолжаться»: посмотрите первый тизер второго сезона «Дома дракона»

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:54

HBO показал дебютный тизер второго сезона сериала «Дом дракона». Его премьера состоится летом 2024 года.

Трейлер напоминает зрителям об удручающем финале первого сезона, в котором погиб сын Рейниры Таргариен, Люцерис Веларион, во время битвы с Эймондом Таргариеном на драконе. Тогда мать пообещала отомстить за его смерть, объявив гражданскую войну между Таргариенами, известную как Танец дракона.

«Нет войны более ненавистной богам, чем война между родственниками. И нет более кровавой войны, чем война между драконами», — говорится в ролике.

В новом сезоне к своим ролям вернулись Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д’Арси, Ив Бест, Стив Туссен, Фабьен Франкель, Юэн Митчелл, Том Глинн-Карни, Соноя Мидзуно и Рис Иванс.

К ним также присоединились Гейл Рэнкин («Блеск») — Алис Риверс, королева-ведьма Харренхола, Абубакар Салим («Воспитанные волками») — Алин из Халла, адмирал Веларионов, Фредди Фокс («Медленные лошади») — Гвейн Хайтауэр и Саймон Расселл Бил («Страшные сказки») — рыцарь Саймон Стронг.

Релиз сериала состоялся 21 августа 2022 года. Первый эпизод собрал у экранов 9,9 млн зрителей на платформах HBO и HBO Max — это лучший показатель для премьерной серии нового сериала в истории компании.

«Дом дракона» основан на книге «Пламя и кровь» Джорджа Мартина. Ее события разворачиваются за 172 года до сюжета «Игры престолов». В центре истории — семейство Таргариен, правящее Семью Королевствами. По сюжету король Визерис объявляет своей наследницей дочь Рейниру.

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Джордж МартинМэтт СмитОливия КукИв БестСоноя МидзуноФредди Фокс
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