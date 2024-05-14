LEGO выпустит набор с башней Саурона из «Властелина Колец»

Сегодня в 18:10
Фото: LEGO

LEGO представила конструктор с башней Саурона из 5471 детали. Продажи Барад-дура стартуют 1 июня.

Конструктор обойдется в 460 долларов (около 42 тыс. рублей). В игровой набор вошло светящееся Око Саурона, пара зловещих дверей с механическим приводом, темный трон, кузница орков, яма с лавой, подвесная клетка со скелетами и пиршественный зал.

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© Фото: LEGO
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© Фото: LEGO
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© Фото: LEGO
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© Фото: LEGO

Еще LEGO снабдила конструктор множественными отсылками. Речь идет об украденном Фродо митриловом плаще, спрятанной карте и маленьком пауке Шелобе. В комплект также входят 10 мини-фигурок: Фродо, Сэм, Голум, квартет орков, Голос Саурона и сам Саурон.

Этот набор является продолжением прошлогоднего набора LEGO по мотивам кинофраншизы «Властелин Колец». Он позволяет собрать копию Ривенделла — скрытого убежища эльфа Элронда.

Новый набор оказался одним из самых больших в коллекции бренда. В него входят 6167 деталей. Их них предлагается собрать крепость со спальней Фродо, кабинетом Элронда, башней с фигурами эльфийских воинов, беседкой у реки и мостом.

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