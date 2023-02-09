Датская компания Lego выпустила набор по мотивам кинофраншизы «Властелин колец». Он позволяет собрать копию Ривенделла — скрытого убежища эльфа Элронда, сообщил Hypebeast.
Конструкторы, вдохновленные «Властелином колец», не появлялись у Lego на протяжении почти десяти лет. Теперь же компания порадовала поклонников книг Джона Рональда Руэла Толкина и их экранизаций.
Новый набор оказался одним из самых больших в коллекции бренда. В него входят 6167 деталей. Их них предлагается собрать крепость со спальней Фродо, кабинетом Элронда, башней с фигурами эльфийских воинов, беседкой у реки и мостом.
Специально для релиза были созданы 15 новых фигурок: к уже существовавшим девяти членам Братства кольца присоединились Элронд, Арвен, Глоин, другие эльфы и Бильбо Бэггинс. Отдельно выпустили гномье и эльфийское оружие.
Купить набор для сборки Ривенделла можно будет с 8 марта, он будет стоить 500 долларов.