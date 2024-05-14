На Урале митрополит обвинил Голливуд в низкой рождаемости, ведь женщины не хотят «плодить нищету»

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений назвал Голливуд причиной демографических проблем в России. По его мнению, из‑за американских фильмов женщины не хотят «плодить нищету» и рожать больше одного ребенка. Расшифровку его выступления в эфире телеканала ОТВ приводит Е1.ru.
«Мы как страна сокращаемся. Более того, есть такое понятие, как „русский этнос“, „русский народ“. В этом сокращении общего населения страны сокращение русского этноса наиболее стремительно. Это наиболее ярко проявляется за последние 30–40 лет», — переживает священнослужитель.
Глава метрополии уверен, что нашел причину, почему российское население не хочет активно размножаться.
«Голливудский кинопром недаром работает. Те люди, которые сегодня находятся в расцвете сил, которые должны создавать семью, они воспитаны на стереотипах, что не надо плодить нищету, что одного ребенка максимум достаточно. Некоторые восприняли идею изменения пола или нетрадиционных отношений, которые отнюдь не способствуют как нормальной жизни человека, так и просто сохранению жизни в будущих поколениях», — считает митрополит Евгений.
«Поэтому та модель, которая была навязана со стороны наших западных „партнеров“, она сейчас работает, если она будет продолжать работать, то население нашей страны будет снижаться», — подчеркнул он.
В 2023 году в России родились 1,264 млн детей — это минимальное число с 1999 года, свидетельствуют предварительные данные Росстата. При этом в 1999-м — году после дефолта — не учитывались дети, рожденные в Чечне и Крыму.
Однако среднее количество детей, рожденных женщиной в репродуктивный период, сейчас выше, чем в 1999-м. Тогда этот показатель составлял 1,157, а в 2023-м — около 1,44.
Ученый-демограф Алексей Ракша называет нынешнюю ситуацию «эхом 1990-х». Из‑за падения рождаемости в 1990-е сейчас женщин репродуктивного возраста в России примерно на четверть меньше.
В ответ на низкую рождаемость в РПЦ предложили установить в регионах «счетчики рождаемости» — рекламные щиты, на которых будут показывать количество новорожденных за прошедшие сутки с поздравлениями родителям. По словам автора инициативы, «такая трансляция создает особую атмосферу счастья».