На Урале митрополит обвинил Голливуд в низкой рождаемости, ведь женщины не хотят «плодить нищету»

«Голливудский кинопром недаром работает. Те люди, которые сегодня находятся в расцвете сил, которые должны создавать семью, они воспитаны на стереотипах, что не надо плодить нищету, что одного ребенка максимум достаточно. Некоторые восприняли идею изменения пола или нетрадиционных отношений, которые отнюдь не способствуют как нормальной жизни человека, так и просто сохранению жизни в будущих поколениях», — считает митрополит Евгений.