В прошлом году в России родилось минимальное число детей с 1999 года

Семён Гудошников
Сегодня в 15:20
Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

За прошлый год в России родились 1,264 млн детей — это минимальное число с 1999 года, пишет Forbes со ссылкой на предварительные данные Росстата. Статистика не учитывает родившихся в присоединенных украинских территориях.

1999 год — единственный за всю новейшую историю России, когда детей родилось меньше, — 1,214 млн (это почти в два раза меньше, чем рождалось в середине 1980-х). 1999-й был годом после дефолта, а Росстат тогда не учитывал родившихся в Чечне и Крыму.

По сравнению с 2022 годом спад числа родившихся в 2023-м составил 3%, по сравнению с 2021-м — 9,5%. Показатель родившихся на 1000 человек населения в 2023 году тоже самый низкий с 1999-го — тогда он составлял 8,3, сейчас — 8,7.

«Итоги 2023 года — это повторение 1999 года», — считает ученый-демограф Алексей Ракша. При этом рождаемость на одну женщину сейчас выше, чем в 1990-е. Если в 1999 году среднее число детей, рожденных женщиной в репродуктивный период, составляло 1,157, то сейчас — около 1,44.

Из‑за падения рождаемости в 1990-е женщин репродуктивного возраста в России теперь примерно на четверть меньше, чем было тогда, и зафиксированное снижение — «эхо 1990-х», отметил демограф.

Численность постоянного населения России за 2023 год снизилась на 243,8 тыс. человек и составила 146,204 млн, следует из предварительных данных Росстата. Сильнее всего число жителей сократилось в Кемеровской, Нижегородской, Саратовской и Свердловской областях. Росстат прогнозировал, что к 2046 году население России может снизиться до 138,77 млн человек.

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