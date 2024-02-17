В прошлом году в России родилось минимальное число детей с 1999 года

1999 год — единственный за всю новейшую историю России, когда детей родилось меньше, — 1,214 млн (это почти в два раза меньше, чем рождалось в середине 1980-х). 1999-й был годом после дефолта, а Росстат тогда не учитывал родившихся в Чечне и Крыму.