В РПЦ предложили установить в регионах «счетчики рождаемости»

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви предложила запустить в регионах программу «Счетчик рождаемости», передает ТАСС.
Автор инициативы, председатель комиссии священник Федор Лукьянов, предложил установить в городах России рекламные билборды, на которых будут показывать количество новорожденных за прошедшие сутки с поздравлениями родителям.
Предлагается, что в центре города на главном экране минимум раз в сутки будут отображать «красивый брендированный контент» с информацией о том, сколько в регионе сейчас многодетных семей, а также сколько за сутки родилось мальчиков и девочек.
«Такая трансляция сопровождается поздравлениями и, конечно, создает особую атмосферу счастья», — добавил глава патриаршей комиссии.
Лукьянов выступил с таким предложением на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. По его словам, такую программу уже проводят в Калининградской области, и опыт региона было бы полезно распространить на всю Россию.