На Дарью Серенко* завели уголовное дело о несоблюдении обязанностей иноагента

Против активистки и поэтессы Даши Серенко возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Об этом она сама сообщила в своем твиттере.
«Выяснила, за что на меня возбуждено уголовное дело и за что я объявлена в розыск. Раньше были только предположения, но теперь официально», — написала она.
«Да, я не исполняю обязанности иноагента, потому что я ничего не должна», — подчеркнула феминистка. В 2022 году она покинула Россию.
В ноябре и декабре прошлого года Ленинский районный суд Омска рассмотрел в отношении Серенко три протокола по статье об иноагентах и вынес решения о штрафах. Последнее из них вступило в силу в феврале этого года.
«Дарью объявили „иностранной агенткой“ из‑за критики войны России в Украине и поддержки уязвимых групп граждан», — пояснил юрист Максим Оленичев, представляющий ее интересы.
В апреле Серенко была объявлена в уголовный розыск. Ее карточку нашли в базе данных МВД, но тогда ведомство не уточнило конкретную статью. Феминистка подозревала, что дело в отсутствии маркировок об иностранном агентстве под ее постами в соцсетях.
В ноябре 2023 года активистка вошла в ежегодный список 100 самых влиятельных женщин года британской компании «Би-би-си». В перечень она вошла вместе с другой россиянкой, создательницей объединения добровольных лесных пожарных Софьей Косачевой.
* Дарья Серенко внесена Минюстом в реестр иноагентов.