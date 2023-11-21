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Би-би-си включил двух россиянок в топ-100 самых влиятельных женщин года

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:06

Британская медиакомпания Би-би-си опубликовала ежегодный перечень ста самых влиятельных женщин года. В него вошли две россиянки — пожарная Софья Косачева и писательница Дарья Серенко*.

Косачева — создатель сообщества добровольных лесных пожарных и участница сотен операций по тушению пожаров. Ранее она руководила противопожарной программой российского «Гринпис»**.

Серенко* известна как активистка, автор проекта «Тихий пикет» и одна из соосновательниц «Феминистского антивоенного сопротивления»*. Она опубликовала книги «Девочки и институции» и «Я желаю пепла своему дому».

Помимо Косачевой и Серенко*, в топ-100 влиятельных женщин мира попали иранский диджей Paramida, грузинская журналистка Тамар Мусеридзе, нобелевская лауреатка из США Клаудиа Голдин, украинский эксперт по климатической политике Ирина Ставчук, парагвайская легкоатлетка Камила Пирелли и испанская футболистка Аитана Бонмати.

Кроме того, в список включили бывшую первую леди США Мишель Обаму, индийскую актрису Дию Мирза, 93-летнюю модель Лисию Фертц, феминистку Глорию Стайнем, правозащитницу Амаль Клуни, писательницу Оксану Забушко, сценаристку Элис Осман и звезду фильма «Барби» Америку Ферреру.

*Дарья Серенко и организация «Феминистское антивоенное сопротивление» признаны Минюстом РФ иностранными агентами.

**Природоохранная организация «Гринпис» признана нежелательной в России.

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