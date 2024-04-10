Фемактивистку и писательницу Дарью Серенко* объявили в розыск

Сегодня в 10:17
Фото: из соцсетей Дарьи Серенко*

Карточка фемактивистки и писательницы Дарьи Серенко* появилась в базе розыска МВД. На это обратило внимание издание «Контекст».

В розыск активистку объявил отдел полиции в Омске по месту ее регистрации. Серенко разыскивают «по статье УК» — по какой именно, не сообщается. Сама писательница предположила, что уголовное дело на нее могли возбудить из‑за отсутствия маркировок об иноагентстве.

© Фото: Дарья Серенко/X

Серенко известна как автор проекта «Тихий пикет» и одна из соосновательниц «Феминистского антивоенного сопротивления»*. Она опубликовала книги «Девочки и институции» и «Я желаю пепла своему дому», в которой писательница описывает последние 15 дней перед началом боевых действий на территории Украины.

Иноагентом активистку признали в январе 2023 года. В ведомстве заявили, что она собирала деньги в поддержку недружественных стран, «пропагандировала ЛГБТ** -отношения».

В ноябре 2023-го Би-би-си включила Дарью Серенко в список в топ-100 самых влиятельных женщин года.

* Дарья Серенко и «Феминистское антивоенное сопротивление» внесены Минюстом в реестр иноагентов.

** Международное движение ЛГБТ решением Верховного суда признано в России экстремистским, его деятельность запрещена.

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