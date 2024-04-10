Фемактивистку и писательницу Дарью Серенко* объявили в розыск

В розыск активистку объявил отдел полиции в Омске по месту ее регистрации. Серенко разыскивают «по статье УК» — по какой именно, не сообщается. Сама писательница предположила, что уголовное дело на нее могли возбудить из‑за отсутствия маркировок об иноагентстве.