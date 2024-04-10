Фемактивистку и писательницу Дарью Серенко* объявили в розыск

Карточка фемактивистки и писательницы Дарьи Серенко* появилась в базе розыска МВД. На это обратило внимание издание «Контекст».
В розыск активистку объявил отдел полиции в Омске по месту ее регистрации. Серенко разыскивают «по статье УК» — по какой именно, не сообщается. Сама писательница предположила, что уголовное дело на нее могли возбудить из‑за отсутствия маркировок об иноагентстве.
Серенко известна как автор проекта «Тихий пикет» и одна из соосновательниц «Феминистского антивоенного сопротивления»*. Она опубликовала книги «Девочки и институции» и «Я желаю пепла своему дому», в которой писательница описывает последние 15 дней перед началом боевых действий на территории Украины.
Иноагентом активистку признали в январе 2023 года. В ведомстве заявили, что она собирала деньги в поддержку недружественных стран, «пропагандировала ЛГБТ** -отношения».
* Дарья Серенко и «Феминистское антивоенное сопротивление» внесены Минюстом в реестр иноагентов.
** Международное движение ЛГБТ решением Верховного суда признано в России экстремистским, его деятельность запрещена.