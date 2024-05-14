Рэпер Vacio уехал из России, говорит его подруга

В последней на данный момент песне «Дорама» Vacio говорит, что на него «все сильно давит»: «И в чём моя вина, Родина, Родина? <…> Я не могу поверить, что всё это со мной / Я не хочу считать, что я какой‑то другой / Я не хочу бежать, обходить стороной / *****, каждый из нас может не вернуться домой <…> Для них я чужой, но мне наплевать / Им нужно время — гениев сложно понять».