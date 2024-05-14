Рэпер Vacio уехал из России, говорит его подруга

Коллега рэпера Vacio заявила, что артист уехал из России. Ранее ожидалось, что он отправится в армию осле появления на голой вечеринке Насти Ивлеевой.
«Мне и всей моей команде очень жаль – Коля свалил из страны. И Vacio больше не существует», — пишет она.
«Видимо, в какой‑то момент, благодаря нашей абсолютной вере в него и нашей поддержке в рабочем процессе, он подумал, что достоин большего и лучшего. <…> В последних аудио-сообщениях, которые я получила от него, он жаловался, что его притесняют и не понимают», — добавляет она.
Источник «Афиши Daily» говорит, что в начале мая рэпера видели в Ереване. По информации StarHit, он отправился в США.
Слушатели Vacio под постами в его телеграм-канале отмечают, что 13 мая он должен был пойти в армию по повестке. О том же источник сообщил StarHit.
В комментарии Baza адвокат заявил, что не знает об отъезде и музыкант его ни о чем не предупреждал. Канал также пишет, что повестка рэпера была на 15 мая.
В последней на данный момент песне «Дорама» Vacio говорит, что на него «все сильно давит»: «И в чём моя вина, Родина, Родина? <…> Я не могу поверить, что всё это со мной / Я не хочу считать, что я какой‑то другой / Я не хочу бежать, обходить стороной / *****, каждый из нас может не вернуться домой <…> Для них я чужой, но мне наплевать / Им нужно время — гениев сложно понять».
В недавних постах рэпер выражал недовольство низкими просмотрами клипа. «Я не понимаю с **** такие цифры либо вы ****** хахах либо этот вайб просто слишком тяжелый чтоб он шэрится», — писал он в телеграм-канале после релиза.
«Чуваки я понимаю что вам сложно ставить ваш ***** лайк, но это ***** мотивирует) и эти ****** цифры нужны артистам поэтому ставьте сука их это помогает всему цвести», — призывал он читателей в одном из последних постов. Также 8 мая он обещал выйти в прямой эфир «через неделю».
Vacio оказался самым громким участником «почти голой» вечеринки Насти Ивлеевой в декабре 2023 года. Он пришел туда с носком на члене. Через несколько дней после этого рэпер был оштрафован на 200 тыс. рублей по делу о пропаганде ЛГБТ* и арестован на 15 суток за хулиганство, а затем получил второй арест на 10 суток по той же статье.