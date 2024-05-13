Начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова задержали

Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов задержан, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранителей. В картотеке московского 235-го гарнизонного военного суда 13 мая появилась запись о заседании с целью избрания меры пресечения в отношении человека с такими же именем, фамилией и отчеством.
Baza со ссылкой на канал «Рыбарь» пишет, что Кузнецов не появился на рабочем месте из‑за проведенных в отношении него следственных действий. «Насколько нам известно, под внимание следствия попала деятельность Кузнецова как раз-таки на посту главы службы защиты гостайны, а не его кадровые дела», — сообщил «Рыбарь».
В мае 2010 года стал начальником Восьмого управления Генерального штаба, затем занимал должность главы Службы защиты гостайны Минобороны. В мае 2023 года назначен начальником Главного управления кадров Минобороны.
В конце апреля в отставку с должности замминистра обороны отправили Тимура Иванова после задержания по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами для совершения преступления — «получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны».