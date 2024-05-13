Начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова задержали

В конце апреля в отставку с должности замминистра обороны отправили Тимура Иванова после задержания по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами для совершения преступления — «получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны».