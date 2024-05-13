Экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев получил 24 года за убийство жены

Суд в Казахстане приговорил бывшего министра экономики страны Куандыка Бишимбаева к 24 годам колонии по делу об убийстве его супруги Салтанат Нукеновой. Об этом сообщает Zakon.kz.
Бишимбаева признали виновным в истязании человека, находящегося в беспомощном состоянии или в материальной зависимости от виновного (пункт 1 части 2 статьи 110 УК Казахстана), а также в убийстве, совершенном с особой жестокостью (пункт 5 части 2 статьи 99).
Экс-министр будет отбывать срок в «учреждении максимальной безопасности».
Двоюродный брат Бишимбаева Бахытжан Байжанов получил 4 года лишения свободы. По его поручению были удалены видеозаписи с камер в ресторане, где произошло убийство. Байжанова признали виновным в укрывательстве.
В последнем слове 8 мая бывший министр сказал, что не желал смерти супруги и не считает себя виновным в умышленном убийстве, хоть и признал, что нанес Нукеновой тяжкий вред зоровью, из‑за чего она умерла.
«Я виноват, но не в умышленном убийстве. С первой минуты задержания я говорил правду об обстоятельствах того дня, я не пытался, хотя имел все возможности, скрыться и уйти от ответственности», — заявил он.
По версии следствия, экс-министр несколько часов избивал жену в ресторане, а затем душил, после чего она умерла. Следствие также считает, что Бишимбаев попросил хозяина ресторана, своего двоюродного брата, удалить записи с камер наблюдения. Однако некоторые записи, на которых Бишимбаев избивает супругу, оказались в руках правоохранителей, а затем и в сети. В ходе судебного процесса также выяснилось, что Бишимбаев и до этого неоднократно применял насилие и абьюз по отношению к Нукеновой.
Процесс по делу бывшего министра вызвал сильный общественный резонанс в Казахстане. На его фоне в стране приняли закон, который ужесточает наказание за семейно-бытовое насилие.
Бишимбаев с 2001 по 2017 год занимал различные должности в правительстве и госкомпаниях Казахстана. С мая по декабрь 2016 года был министром экономики. В 2017-м чиновника арестовали по делу о хищении при строительстве завода в Кзыл-Орде и взятках. В следующем году его приговорили к 10 годам колонии, но всего спустя год он вышел на свободу условно-досрочно.