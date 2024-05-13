Экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев получил 24 года за убийство жены

По версии следствия, экс-министр несколько часов избивал жену в ресторане, а затем душил, после чего она умерла. Следствие также считает, что Бишимбаев попросил хозяина ресторана, своего двоюродного брата, удалить записи с камер наблюдения. Однако некоторые записи, на которых Бишимбаев избивает супругу, оказались в руках правоохранителей, а затем и в сети. В ходе судебного процесса также выяснилось, что Бишимбаев и до этого неоднократно применял насилие и абьюз по отношению к Нукеновой.