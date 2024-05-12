UFC 303 заработал 20 млн долларов с продажи билетов на бой Конора Макгрегора

Продажи билетов на бой Конора МакГрегора и Майкла Чендлера побили рекорд турнира UFC 303. Об этом рассказал глава UFC Дана Уайт.
Продажи билетов принесли лиге больше 20 млн долларов. Прошлый рекорд принадлежал турниру UFC 205 в 2016-м, когда МакГрегор дрался с Эдди Альваресом. Тогда лига заработала с продажи билетов 17,7 млн долларов.
Ирландский боец ММА Конор МакГрегор вернется в октагон спустя три года. Боец встретится с американцем Майклом Чендлером 29 июня на турнире UFC 303 в Лас‑Вегасе.
Последний раз МакГрегор выходил в октагон летом 2021 года. Тогда он проиграл бывшему временному чемпиону лиги в легком весе Дастину Пуарье на турнире UFC в Лас-Вегасе. На последних секундах первого раунда МакГрегор оступился и сломал большеберцовую кость левой ноги.
МакГрегор победил Пуарье техническим нокаутом в первом раунде на UFC в 2014 году, но американец сравнял счет техническим нокаутом во втором раунде в январе 2021-го.