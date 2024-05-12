UFC 303 заработал 20 млн долларов с продажи билетов на бой Конора Макгрегора

Последний раз МакГрегор выходил в октагон летом 2021 года. Тогда он проиграл бывшему временному чемпиону лиги в легком весе Дастину Пуарье на турнире UFC в Лас-Вегасе. На последних секундах первого раунда МакГрегор оступился и сломал большеберцовую кость левой ноги.