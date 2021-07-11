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Конор МакГрегор проиграл американскому бойцу Дастину Порье из‑за перелома ноги

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:08

Ирландский боец смешанного стиля Конор МакГрегор проиграл бывшему временному чемпиону лиги в легком весе Дастину Порье на турнире UFC в Лас-Вегасе. На последних секундах раунда он оступился и сломал ногу.

Врачам пришлось остановить бой, а судьи присудили победу Порье техническим нокаутом — ирландец не смог продолжить поединок. Президент UFC Дана Уайт уточнил, что у МакГрегора сломалась большеберцовая кость левой ноги.

«Дастин будет драться за пояс. Потом Конор выздоровеет и, наверное, у них будет реванш. Я не думаю, что их противостояние окончено. Невозможно завершить бой вот так. Этот поединок не завершился. Посмотрим, как все сложится. Кто знает, как надолго выбыл Макгрегор», — заявил Уайт на пресс-конференции после схватки.

МакГрегор победил Порье техническим нокаутом в первом раунде на UFC в 2014 году, но американец сравнял счет техническим нокаутом во втором раунде в январе этого года. После этого боя Порье стал обязательным претендентом на титул в легком весе, которым владеет бразилец Чарльз Оливейра.

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