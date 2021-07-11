Конор МакГрегор проиграл американскому бойцу Дастину Порье из‑за перелома ноги

Ирландский боец смешанного стиля Конор МакГрегор проиграл бывшему временному чемпиону лиги в легком весе Дастину Порье на турнире UFC в Лас-Вегасе. На последних секундах раунда он оступился и сломал ногу.

Врачам пришлось остановить бой, а судьи присудили победу Порье техническим нокаутом — ирландец не смог продолжить поединок. Президент UFC Дана Уайт уточнил, что у МакГрегора сломалась большеберцовая кость левой ноги.