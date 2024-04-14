Конор МакГрегор вернется в октагон спустя три года. Он встретится с Майклом Чендлером

«Дастин будет драться за пояс. Потом Конор выздоровеет, и, наверное, у них будет реванш. Я не думаю, что их противостояние окончено. Невозможно завершить бой вот так. Этот поединок не завершился. Посмотрим, как все сложится. Кто знает, как надолго выбыл МакГрегор», — заявил тогда Дэйна Уайт на пресс-конференции после схватки.