Конор МакГрегор вернется в октагон спустя три года. Он встретится с Майклом Чендлером

Сегодня в 11:25
Фото: Conaco

Ирландский боец ММА Конор МакГрегор вернется в октагон спустя три года. Его первый бой анонсировал президент UFC Дэйна Уайт.

Боец встретится с американцем Майклом Чендлером 29 июня. Бой пройдет на турнире UFC 303 в Лас‑Вегасе.

Последний раз МакГрегор выходил в октагон летом 2021 года. Тогда он проиграл бывшему временному чемпиону лиги в легком весе Дастину Пуарье на турнире UFC в Лас-Вегасе. На последних секундах первого раунда МакГрегор оступился и сломал большеберцовую кость левой ноги.

МакГрегор победил Пуарье техническим нокаутом в первом раунде на UFC в 2014 году, но американец сравнял счет техническим нокаутом во втором раунде в январе 2021-го.

«Дастин будет драться за пояс. Потом Конор выздоровеет, и, наверное, у них будет реванш. Я не думаю, что их противостояние окончено. Невозможно завершить бой вот так. Этот поединок не завершился. Посмотрим, как все сложится. Кто знает, как надолго выбыл МакГрегор», — заявил тогда Дэйна Уайт на пресс-конференции после схватки.

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