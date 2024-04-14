Конор МакГрегор вернется в октагон спустя три года. Он встретится с Майклом Чендлером

Ирландский боец ММА Конор МакГрегор вернется в октагон спустя три года. Его первый бой анонсировал президент UFC Дэйна Уайт.
Боец встретится с американцем Майклом Чендлером 29 июня. Бой пройдет на турнире UFC 303 в Лас‑Вегасе.
Последний раз МакГрегор выходил в октагон летом 2021 года. Тогда он проиграл бывшему временному чемпиону лиги в легком весе Дастину Пуарье на турнире UFC в Лас-Вегасе. На последних секундах первого раунда МакГрегор оступился и сломал большеберцовую кость левой ноги.
МакГрегор победил Пуарье техническим нокаутом в первом раунде на UFC в 2014 году, но американец сравнял счет техническим нокаутом во втором раунде в январе 2021-го.
«Дастин будет драться за пояс. Потом Конор выздоровеет, и, наверное, у них будет реванш. Я не думаю, что их противостояние окончено. Невозможно завершить бой вот так. Этот поединок не завершился. Посмотрим, как все сложится. Кто знает, как надолго выбыл МакГрегор», — заявил тогда Дэйна Уайт на пресс-конференции после схватки.