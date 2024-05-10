В Госдуме предложили запретить мигрантам работать в транспорте после падения автобуса в реку

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил запретить мигрантам работать в общественном транспорте после ДТП с автобусом в Петербурге. Об этом он заявил во время выступления на заседании Госдумы, его слова приводит РИА «Новости».
За рулем автобуса находился 44-летний Рахматшох Курбонов, уроженец Таджикистана с российским гражданством. Сейчас он проходит подозреваемым по уголовному делу. Его жена рассказала, что мужчине пришлось выйти на работу после 20-часовой смены.
«Не могу не сказать, сердце кровью обливается, сегодня в моем родном городе Петербурге произошло страшное ЧП: автобус пассажирский упал в Мойку. Водитель — представитель одной из среднеазиатских стран. Гражданин России», — начал Миронов.
«Я сейчас смотрел видео: то, что водитель (автобуса) не „в адеквате“, может быть, сердечный (приступ), пускай следствие разберется. Но такое ощущение, что надо наводить порядок. И в этой связи наше предложение — и мы уже внесли законопроект — запретить в общественном транспорте работать мигрантам, в школах, системе образования», — сказал парламентарий.
Он привел в пример Объединенные Арабские Эмираты, где мигранты работают по системе «кафала», или вахтовым методом: «Приехали, отработали — до свидания. Ни гражданства, никаких вам преференций, ничего».
По мнению Миронова, «когда нам говорят, что без мигрантов ничего не получится, — да все получится, адекватные деньги надо платить».
В Петербурге автобус упал в Мойку с Поцелуева моста, протаранив несколько машин. Спасатели достали 8 пассажиров из салона, 10 человек выбрались самостоятельно. Погибли 4 человека.
По информации депутата Госдумы Бийсултана Хамзаева, первыми прыгнули помогать пассажирам строители Идрис Гаджиев и Шахбан Джабраилов, а также Мухаммад Гасанов. Парламентарий призвал представить их к награде.