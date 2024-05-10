В Госдуме предложили запретить мигрантам работать в транспорте после падения автобуса в реку

«Я сейчас смотрел видео: то, что водитель (автобуса) не „в адеквате“, может быть, сердечный (приступ), пускай следствие разберется. Но такое ощущение, что надо наводить порядок. И в этой связи наше предложение — и мы уже внесли законопроект — запретить в общественном транспорте работать мигрантам, в школах, системе образования», — сказал парламентарий.