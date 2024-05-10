Экранизацией игр Poppy Playtime с Хагги Вагги займется студия Legendary

Самый известный персонаж игр — Хагги Вагги, который стал популярен и в качестве мягких игрушек. В декабре 2022 года зампред думского комитета по вопросам семьи Татьяна Буцкая призвала россиян воспитывать детей в соответствии с традициями и отказаться от иностранной культуры, в том числе от игрушек Хагги Вагги. Через 10 дней российские интернет-магазины начали снимать с продажи игрушки Хагги Вагги, поскольку Роскачество заявило о нахождении в них опасного химического вещества.