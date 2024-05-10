Экранизацией игр Poppy Playtime с Хагги Вагги займется студия Legendary

Legendary заключила сделку с Mob Entertainment на создание фильма, основанного на хоррор-видеоиграх Poppy Playtime с Хагги Вагги. Об этом сообщает Deadline.
Художественный фильм ужасов с живыми актерами находится на ранней стадии производства. У проекта пока нет сюжета, актерского состава и каких‑либо подробностей. Legendary будет разрабатывать и продюсировать картину вместе с компаниями Angry Films Дона Мерфи и Сьюзан Монтфорд, а также Mob Entertainment.
В послужном списке Legendary — выпуск фильмов «Бэтмен: Начало», «Темный рыцарь», «300 спартанцев», «Начало», «Мальчишник в Вегасе», «Тихоокеанский рубеж», «Интерстеллар», «Мир Юрского периода», «Дюна» и десятка других.
В играх Poppy Playtime от Mob Entertainment рассказывается о бывшем сотруднике некогда прославленного бренда игрушек Playtime Co. Получив загадочное письмо, главный герой возвращается на заброшенную фабрику детских игрушек. Попав внутрь, он обнаруживает, что пустынное здание стало домом для множества игрушек, которые обрели собственную жизнь. Игрокам нужно перемещаться по территории фабрики и решать головоломки, используя гаджет под названием GrabPack с двумя выдвижными руками.
Самый известный персонаж игр — Хагги Вагги, который стал популярен и в качестве мягких игрушек. В декабре 2022 года зампред думского комитета по вопросам семьи Татьяна Буцкая призвала россиян воспитывать детей в соответствии с традициями и отказаться от иностранной культуры, в том числе от игрушек Хагги Вагги. Через 10 дней российские интернет-магазины начали снимать с продажи игрушки Хагги Вагги, поскольку Роскачество заявило о нахождении в них опасного химического вещества.
Впервые информация о планах экранизировать игры Poppy Playtime появилась в апреле 2022 года. Тогда Mob Entertainment сотрудничала со студией Studio71 и пыталась привлечь к проекту продюсера Роя Ли.