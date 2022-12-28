Российские интернет-магазины снимают с продажи игрушки Хагги Вагги

Хагги Вагги и Кисси Мисси — герои хоррор-игры Poppy Playtime, которая вышла в октябре 2021 года. Несмотря на свои милые имена, они имеют крайне пугающую внешность и при этом почему‑то нравятся детям, часто даже не достигшим подросткового возраста. В начале года популярность Хагги Вагги достигла своего пика — игрушки в виде оскалившегося синего монстра с треугольной головой можно было встретить в любом магазине, а связанные с ним мемы заполонили тикток. «Афиша Daily» подробно писала об истории персонажа.