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Российские интернет-магазины снимают с продажи игрушки Хагги Вагги

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:32

Российские интернет-магазины и маркетплейсы снимают с продажи детские игрушки Хагги Вагги, сообщается на сайте Роскачества. Ранее ведомство обнаружило в них опасное химическое вещество.

Роскачество выявило в игрушках превышения по содержанию фенола при погружении в воду, а также нарушения технического регламента по индексу токсичности в водной среде и внешнему виду игрушек после пяти стирок при температуре 30 градусов. Организация отметила, что продукция по большей части производится в Китае.

Также в маркировке продукции не было информации о товаре, изготовителе и характеристиках. «Родители перед покупкой должны иметь полную информацию: для какой возрастной группы игрушка предназначена, где изготовлена и кем, из какого материала и как за ней правильно ухаживать (при необходимости)», — пояснили в Роскачестве.

В сентябре Роскачество анонсировало проверку Хагги Вагги на безопасность и качество, а также психолого-лингвистическую экспертизу. Ведомство объяснило необходимость исследования обеспокоенностью родителей.

В декабре зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая призвала россиян воспитывать детей в соответствии с традициями и отказаться от иностранной культуры, в том числе от игрушек Хагги Вагги. Она сравнила персонажей с ананасом, который россияне «не могут усвоить».

Хагги Вагги и Кисси Мисси — герои хоррор-игры Poppy Playtime, которая вышла в октябре 2021 года. Несмотря на свои милые имена, они имеют крайне пугающую внешность и при этом почему‑то нравятся детям, часто даже не достигшим подросткового возраста. В начале года популярность Хагги Вагги достигла своего пика — игрушки в виде оскалившегося синего монстра с треугольной головой можно было встретить в любом магазине, а связанные с ним мемы заполонили тикток. «Афиша Daily» подробно писала об истории персонажа.

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