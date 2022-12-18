В Госдуме сравнили игрушки Хагги Вагги с ананасом, который россияне «не могут усвоить»

Зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая призвала россиян воспитывать детей в соответствии с традициями и отказаться от иностранной культуры, в том числе от игрушек Хагги Вагги.
В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» она заявила, что к таким игрушкам много вопросов, сравнив Хагги Вагги с ананасом, который россияне «не могут усвоить».
«Когда ребенку начинают вводить фруктовые и овощные пюре, что мы вводим? Яблочко, кабачок. А что бы не ананас нам вводить? Потому что генетически наш организм настроен на выработку ферментов, которые вырабатывал сто, двести лет назад. Но не вырабатывал у нас фермент под ананас. Под яблоки вырабатывал. Вот это как раз про те самые корни, традиции и ценности. Надо просто все, что наросло, убрать и вернуться к нашим корням», — считает Буцкая.
По ее словам, герои мультфильмов сильно влияют на детей, поэтому нужно популяризировать героев русских сказок и отечественных мультфильмов.
Хагги Вагги и Кисси Мисси — герои хоррор-игры Poppy Playtime, которая вышла в октябре 2021 года. Несмотря на свои милые имена, они имеют крайне пугающую внешность и при этом почему‑то нравятся детям, часто даже не достигшим подросткового возраста. В начале года популярность Хагги Вагги достигла своего пика — игрушки в виде оскалившегося синего монстра с треугольной головой можно было встретить в любом магазине, а связанные с ним мемы заполонили тикток. «Афиша Daily» подробно писала об истории персонажа.
В сентябре Роскачество заявило, что проверит игрушки Хагги Вагги на качество и безопасность для детской психики. Буцкая тогда говорила, что «ребенок может в реальной жизни повторять сценарии игры с игрушкой-убийцей».