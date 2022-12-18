В Госдуме сравнили игрушки Хагги Вагги с ананасом, который россияне «не могут усвоить»

«Когда ребенку начинают вводить фруктовые и овощные пюре, что мы вводим? Яблочко, кабачок. А что бы не ананас нам вводить? Потому что генетически наш организм настроен на выработку ферментов, которые вырабатывал сто, двести лет назад. Но не вырабатывал у нас фермент под ананас. Под яблоки вырабатывал. Вот это как раз про те самые корни, традиции и ценности. Надо просто все, что наросло, убрать и вернуться к нашим корням», — считает Буцкая.