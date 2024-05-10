Путин предложил переназначить Мишустина премьером

Президент внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение Госдумы. Депутаты примут решение о его назначении сегодня, 10 мая. Рассмотрение начнется в 14.00 и займет три часа, представлять кандидатуру Мишустина будет полпред президента при нижней палате Гарри Минх. Сам Мишустин выступит с докладом и ответит на вопросы депутатов.