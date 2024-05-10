Путин предложил переназначить Мишустина премьером

Владимир Путин предложил Госдуме переназначить премьер-министром Михаила Мишустина. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Президент внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение Госдумы. Депутаты примут решение о его назначении сегодня, 10 мая. Рассмотрение начнется в 14.00 и займет три часа, представлять кандидатуру Мишустина будет полпред президента при нижней палате Гарри Минх. Сам Мишустин выступит с докладом и ответит на вопросы депутатов.
На должность главы счетной палаты Совфед предложил трех кандидатов — Бориса Ковальчука, Анатолия Артамонова и Галину Изотову. «Ожидаем представление президента для назначения на должность. Готовы рассмотреть в установленном порядке и принять постановление», — сообщила спикерка верхней палаты парламента Матвиенко.
По закону после инаугурации президента действующее правительство уходит в отставку. Затем в течение двух недель глава государства должен предложить кандидата на пост главы кабмина. Еще в течение недели Госдума обязана рассмотреть предложенную кандидатуру. Если Дума трижды отклонит кандидатов, предложенных президентом, последний может назначить премьер-министра самостоятельно.
Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента 7 мая. В своей инаугурационной речи он заявил, что граждане РФ «подтвердили правильность курса страны», а главной целью программы развития назвал народосбережение.