Путин предложил переназначить Мишустина премьером

Сегодня в 09:47
Фото: Агентство «Москва»
Обновлено сегодня в 11:38

Денис Мантуров покинет пост министра промышленности и торговли, сохранив пост вице-премьера, сообщает РБК. Кандидатом на должность главы Минпромторга стал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Владимир Путин предложил Госдуме переназначить премьер-министром Михаила Мишустина. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Президент внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение Госдумы. Депутаты примут решение о его назначении сегодня, 10 мая. Рассмотрение начнется в 14.00 и займет три часа, представлять кандидатуру Мишустина будет полпред президента при нижней палате Гарри Минх. Сам Мишустин выступит с докладом и ответит на вопросы депутатов.

На должность главы счетной палаты Совфед предложил трех кандидатов — Бориса Ковальчука, Анатолия Артамонова и Галину Изотову. «Ожидаем представление президента для назначения на должность. Готовы рассмотреть в установленном порядке и принять постановление», — сообщила спикерка верхней палаты парламента Матвиенко.

По закону после инаугурации президента действующее правительство уходит в отставку. Затем в течение двух недель глава государства должен предложить кандидата на пост главы кабмина. Еще в течение недели Госдума обязана рассмотреть предложенную кандидатуру. Если Дума трижды отклонит кандидатов, предложенных президентом, последний может назначить премьер-министра самостоятельно.

Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента 7 мая. В своей инаугурационной речи он заявил, что граждане РФ «подтвердили правильность курса страны», а главной целью программы развития назвал народосбережение.

Подробности по теме
Путин определил национальные цели России до 2036 года
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами