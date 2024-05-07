Путин вступил в должность президента РФ в пятый раз

Сегодня в 12:05

Владимир Путин вступил в должность президента РФ в пятый раз. Трансляцию из Кремлевского дворца ведет ТАСС.

Путин дал присягу на Конституции РФ и поклялся «уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу». Глава Конституционного суда Валерий Зорькин объявил его вступившим в должность президента.

В своей речи Путин заявил, что граждане РФ «подтвердили правильность курса страны», а главной целью программы развития назвал народосбережение. Он вновь упомянул стремление к построению многополярного мира и обвинил страны Запада в агрессивной политике. Путин несколько раз акцентировал внимание на слове «вместе», а выступление закончил фразой: «Вместе победим».

На инаугурацию были приглашены Рамзан Кадыров, Михаил Мишустин, Дмитрий Медведев, Артем Жога, Александр Михайлов, Shaman (Ярослав Дронов), Иван Охлобыстин, Валерий Газзаев, Александр Поветкин, Александр Степанов и другие государственные и общественные деятели. Вице-спикер Вячеслав Володин на вопрос журналистов об ожиданиях по срокам внесения кандидатуры премьер-министра сослался на Конституцию.

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