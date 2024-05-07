Путин вступил в должность президента РФ в пятый раз

В своей речи Путин заявил, что граждане РФ «подтвердили правильность курса страны», а главной целью программы развития назвал народосбережение. Он вновь упомянул стремление к построению многополярного мира и обвинил страны Запада в агрессивной политике. Путин несколько раз акцентировал внимание на слове «вместе», а выступление закончил фразой: «Вместе победим».