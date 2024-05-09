Театр Маяковского на гастролях в Петрозаводске заклеил имя Дмитрия Быкова* на программках

Сегодня в 20:57
Фото: Алексей Глушков/«ВКонтакте»

Московский театр имени Маяковского заклеил на программках к спектаклю «Школа жен» имя писателя Дмитрия Быкова*, которые перевол пьесу Мольера. Об этом рассказал житель Петрозаводска Алексей Глушков.

Мужчина поделился в соцсетях, что посетил «замечательный спектакль» и остался доволен «великолепной игрой, прекрасными актерами, изумительным слогом Мольера». Но вот вид программки Глушкова разочаровал.

«На программке спектакля в двух местах что‑то было закрыто наклейкой, подобранной под цвет самой программки. Естественно, я отклеил ее. И тут меня накрыл тот самый испанский стыд», — признался он.

Глушкову стало обидно «за то, что переводчик Мольера стал врагом народа». В театре решение заклеить имя Быкова* не прокомментировали. На странице спектакля «Школа жен» на сайте театра его также нет.

В июле 2022 года Дмитрий Быков* попал в реестр иноагентов. В декабре 2023 года распространение книг писателя остановили из‑за его высказываний, вызвавших «широкий общественный резонанс».

* Дмитрий Быков внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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