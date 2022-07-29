Минюст признал Дмитрия Быкова* и Евгению Альбац* иноагентами

Минюст России внес в реестр СМИ-иноагентов писателя Дмитрия Быкова*, главного редактора The New Times Евгению Альбац* и журналиста, сооснователя фонда «Нужна помощь» Дмитрия Алешковского*. Об этом свидетельствует обновленный перечень на сайте ведомства.

Причины внесения писателя и журналистов в реестр не указываются. Официальных комментариев со стороны Минюста не было.

Ранее, 27 июля, в список было внесено ООО «Иноагент ААВ» — юридическое лицо бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова*.

* Дмитрий Быков, Евгения Альбац, Дмитрий Алшковский и Алексей Венедиктов признаны Минюстом СМИ-иноагентами.