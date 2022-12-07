Суд Петербурга закрыл бар «Фогель» на два месяца

Суд в Петербурге на два месяца приостановил деятельность бара «Фогель» по статье о нарушении санитарных норм. Об этом написала Sota, а «Фогель» подтвердил достоверность сообщения телеграм-канала, опубликовав его на своей странице.
28 ноября в «Фогель» с проверкой пришли сотрудники Роспотребнадзора вместе с полицией и сотрудниками Центра «Э». Они заявили, что на бар поступила жалоба. Ответственность за жалобу на себя публично взял Тимур Булатов, которого руководство бара называет «старым недоброжелателем и бывшим уголовником».
«Пришедшие решили, что мы должны поверить им на слово. Сотрудники Роспотреба не продемонстрировали текст жалобы и каких‑либо заключений экспертиз, а просто бросились проверять все подряд. Стоило нам предоставить одни документы, которые, как надеялся представитель Роспотребнадзора, будут не в порядке, он вставал со своего стула и искал новые придирки», — пишут представители «Фогеля».
Приостановить деятельность бара из‑за нарушения санитарных норм потребовал представитель Роспотребнадзора Игорь Ивуленок. Гендиректор ООО «Метафогель» Иван Бикеев и юрист Роман Байбулатов пытались опротестовать это требование, указывая на множество нарушений, допущенных при проверке. В частности, юристы ссылались на присутствие представителей Центра «Э», неразъяснение прав до начала проверки, отсутствие согласования прокуратуры (оно необходимо из‑за введенного ранее моратория).
«За один рабочий день, 25 ноября, эту жалобу успели обработать и получить санкцию прокурора, которая необходима для внеплановой проверки малого бизнеса во время моратория. А присутствие господ из ведомственных структур сразу дало понять истинную причину проверки», — говорится в сообщении бара.
Кроме того, представителям бара выдали заявление от человека, который якобы отравился после визита в «Фогель». Однако, по словам юристов, такое заявление фактически анонимно: практически невозможно проверить, реальный ли человек подал его.
Sota называет «Фогель» популярным местом встреч оппозиционеров из Петербурга. Руководство бара считает, что нарушение санитарных норм — не истинная причина проверки.