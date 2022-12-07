Суд Петербурга закрыл бар «Фогель» на два месяца

«Пришедшие решили, что мы должны поверить им на слово. Сотрудники Роспотреба не продемонстрировали текст жалобы и каких‑либо заключений экспертиз, а просто бросились проверять все подряд. Стоило нам предоставить одни документы, которые, как надеялся представитель Роспотребнадзора, будут не в порядке, он вставал со своего стула и искал новые придирки», — пишут представители «Фогеля».