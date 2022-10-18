Акционист Павел Крисевич получил пять лет за акцию на Красной площади против ущемления свободы

Тверской суд Москвы приговорил акциониста Павла Крисевича к пяти годам колонии общего режима за акцию на Красной площади против ущемления свободы мнений, во время которой он сымитировал свое самоубийство. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Крисевича признали виновным по части 2 статьи 213 УК — хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы.

Прокуратура просила назначить акционисту пять лет колонии. Защита заявила, что будет обжаловать решение суда.

Крисевича задержали 11 июня на Красной площади, где он протестовал против репрессий. Сперва активист сделал два предупредительных выстрела из охолощенного пистолета в воздух, затем — один себе в голову.

Перед выстрелами он произнес манифест, в котором заявил: «На силу и репрессии мы ответим бесстрашием. Ведь страха больше не будет. Перед кремлевским занавесом последуют выстрелы».