Посмотрите отрывок из фильма «Даааааали!» Кантена Дюпье

В начале мая в прокат выходит новая картина Кантена Дюпье, создателя фильмов «Шина», «Неправильные копы», «Оленья кожа» и «Невероятно, но факт», о творчестве легендарного сюрреалиста Сальвадора Дали.
По сюжету начинающая французская журналистка получает задание взять интервью у великого художника для документального проекта. Дали соглашается на встречу, однако раз за разом переносит ее из‑за обстоятельств непреодолимой силы. Чем больше героиня имеет дело с экстравагантным и капризным артистом, тем больше она понимает, что изначально задуманному проекту не суждено реализоваться.
Сам режиссер описывает «Даааааали!» как «настоящий фейковый байопик». Впервые фильм показали на Венецианском кинофестивале в 2023 году.
«Когда я задумал этот фильм, я быстро понял, что надо снимать фильм не о Дали, а с Дали. Надо попытаться найти такую форму свободы, на которую вдохновляет его работа. Мне неинтересно рассказывать историю Дали в традиционном плане, объяснять его творчество или снимать художника за работой. Мне Дали нравится как человек, как гений общения, едва ли не больше, чем Дали как художник», — рассказал Дюпье.
В актерский состав фильма вошли Анаис Демустье («Время волков», «Прекрасная смоковница»), Эдуар Бер («Астерикс и Обеликс», «Ночь в Париже»), Джонатан Коэн («Часовой», «Семейный бизнес»), Жиль Лелуш («Астерикс и Обеликс: Поднебесная»), Пио Мармаи («Шопоголики») и Ромен Дюрис («Испанка», «Красотки»).