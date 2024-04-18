Посмотрите отрывок из фильма «Даааааали!» Кантена Дюпье

«Когда я задумал этот фильм, я быстро понял, что надо снимать фильм не о Дали, а с Дали. Надо попытаться найти такую форму свободы, на которую вдохновляет его работа. Мне неинтересно рассказывать историю Дали в традиционном плане, объяснять его творчество или снимать художника за работой. Мне Дали нравится как человек, как гений общения, едва ли не больше, чем Дали как художник», — рассказал Дюпье.