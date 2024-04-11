«Лимонов, баллада об Эдичке» Кирилла Серебренникова вошел в конкурсную программу Канн-2024

За «Золотую пальмовую ветвь» будут бороться 19 фильмов. Среди них — «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы, который добирался до экранов 40 лет, а также «Виды доброты» Йоргоса Лантимоса, «Плащаницы» Дэвида Кроненберга, «Анора» Шона Бейкера с Юрой Борисовым, «Разбитые сердца» Жиля Лелуша, «Мой Марчелло» Кристофа Оноре, «Парфенопа» Паоло Соррентино, «О, Канада» Пола Шрейдера, «Ученик» Али Аббаси, «Второй акт» Кантена Дюпье и другие.