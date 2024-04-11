«Лимонов, баллада об Эдичке» Кирилла Серебренникова вошел в конкурсную программу Канн-2024

Фильм Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке» вошел в основную конкурсную программу Каннского кинофестиваля 2024 года.
Режиссер поставил ленту по мотивам романа Эмманюэля Каррера «Лимонов». В ней он рассказал о жизни писателя и политика Эдуарда Лимонова. Его роль в фильме исполнил Бен Уишоу («Облачный атлас», «Говорят женщины»).
Гендиректор конкурса Тьерри Фремо напомнил, что Серебренников неоднократно представлял свои работы на конкурс. Так, два года назад в Каннах показали «Жену Чайковского».
За «Золотую пальмовую ветвь» будут бороться 19 фильмов. Среди них — «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы, который добирался до экранов 40 лет, а также «Виды доброты» Йоргоса Лантимоса, «Плащаницы» Дэвида Кроненберга, «Анора» Шона Бейкера с Юрой Борисовым, «Разбитые сердца» Жиля Лелуша, «Мой Марчелло» Кристофа Оноре, «Парфенопа» Паоло Соррентино, «О, Канада» Пола Шрейдера, «Ученик» Али Аббаси, «Второй акт» Кантена Дюпье и другие.
Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая 2024 года. «Второй акт», «Разбитые сердца», «О, Канада», «Плащаницы» и «Мой Марчелло» выйдут в российский прокат.