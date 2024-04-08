LEGO построила 142-килограммовый стол для игры Dungeons & Dragons в честь ее 50-летия. Стол полностью выполнен из кирпичиков LEGO. На его создание у мастеров ушло 482 часа.
«Требовался полноразмерный стол, соответствующий героическому масштабу игры, и мы хотели получить нечто такое, чего никто никогда раньше не видел», — рассказал старший инженер, менеджер-специалист Либор Удржал.
По его словам, самая сложная задача заключалась в том, чтобы сбалансировать масштаб и сделать его функциональным для игроков, так как стол должен был быть достаточно прочным, чтобы люди могли сидеть вокруг него, класть на него руки и опираться.
Ранее LEGO выпустила набор по вселенной Dungeons & Dragons под названием «Сказка красного дракона». В него вошли шесть приключенцев: дварф, полурослик, эльф, дроу, драконорожденный и человек. Они будут противостоять таким монстрам, как бехолдер, совомедведь и ускользающий зверь.
Еще в комплект попали и другие культовые монстры D&D — например, толпа скелетов и два миконида. Вместе с набором LEGO выпустит книгу приключений, которая будет доступна как в мягкой обложке, так и в цифре.